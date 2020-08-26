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Газета.Ru
Газета.Ru

США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ

США обновили санкционный список в отношении России. В документ попали два российских научно-исследовательских института Минобороны, отмечается на сайте американского торгового ведомства. Документ Бюро промышленности и безопасности опубликовали на сайте Федерального реестра.В источнике
С чего всё началось
В документе BIS (*.pdf
) отмечается, что у властей США есть основания считать 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связанными с российской программой разработки и испытания химического оружия, а 48-й ЦНИИ и его филиалы — с программой создания биологического оружия.
РБКвчера в 11:55
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URA.Ru

Военный городок в Екатеринбурге попал под санкции США

URA.Ruвчера в 16:55
RT на русском

США ввели санкции в отношении российских научных институтов

RT на русскомвчера в 16:51
Коммерсантъ

США внесли в черный список три российских НИИ

Коммерсантъвчера в 11:16
Интерфакс

США внесли в черный список несколько российских НИИ из-за работ по химоружию

Интерфаксвчера в 12:49
РБК

США введут санкции против двух НИИ Минобороны России

РБКвчера в 11:55
ТАСС

Слуцкий считает проявлением досады санкции США против российских НИИ

ТАССвчера в 12:52
РИА Новости

США включили в санкционный список два НИИ Минобороны

РИА Новостивчера в 15:05

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева
РБК17:37
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При подтоплении Новой Третьяковки произведения искусства не пострадали

В результате протечки крыши здания Новой Третьяковки на Крымском Валу и частичного подтопления выставочных залов произведения искусства не пострадали, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе галереи.
Коммерсантъвчера в 12:31
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Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

Соединенные Штаты утверждают, что российская сторона нарушила протоколы деконфликтинга в ходе инцидента на северо-востоке Сирии, в результате которого, по версии американской стороны, пострадали военнослужащие США.
ТАСС17:08
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Отец Шамсутдинова оценил заявления Минобороны о победе над дедовщиной

Салим Шамсутдинов, отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в прошлом году открыл стрельбу по своим сослуживцам и убил восемь человек, признался, что не верит в заявления представителей Министерства обороны о том, что в российской армии удалось полностью искоренить дедовщину.
Трудвчера в 14:12
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Отказ от продления ДСНВ обойдется Пентагону в $439 млрд

Как следует из доклада бюджетного управления Конгресса США, если правительство откажется продлевать Договор о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), то Пентагону при неблагоприятном сценарии потребуется $439 млрд для модернизации ядерного потенциала страны.
Московский Комсомолец25 августа в 16:47

Чехов-центр начинает юбилейный театральный сезон с перемен

После внепланового отпуска в театральном центре имени Чехова подвели итоги прошлого сезона, немного рассказали о грядущих планах, а также представили новый логотип культурного учреждения.
РИА Сахалин-Курилывчера в 06:14