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Газета.Ru
Газета.Ru

США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ

США обновили санкционный список в отношении России. В документ попали два российских научно-исследовательских института Минобороны, отмечается на сайте американского торгового ведомства. Документ Бюро промышленности и безопасности опубликовали на сайте Федерального реестра.В источнике
С чего всё началось
В документе BIS (*.pdf
) отмечается, что у властей США есть основания считать 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связанными с российской программой разработки и испытания химического оружия, а 48-й ЦНИИ и его филиалы — с программой создания биологического оружия.
РБКвчера в 11:55
Подробнее о событии
РБК

США введут санкции против двух НИИ Минобороны России

РБКвчера в 11:55
RT на русском

США ввели санкции в отношении российских научных институтов

RT на русскомвчера в 16:51
РИА Новости

США включили в санкционный список два НИИ Минобороны

РИА Новостивчера в 15:05
Интерфакс

США внесли в черный список несколько российских НИИ из-за работ по химоружию

Интерфаксвчера в 12:49
URA.Ru

Военный городок в Екатеринбурге попал под санкции США

URA.Ruвчера в 16:55
ТАСС

Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

ТАССвчера в 10:47
Коммерсантъ

США внесли в черный список три российских НИИ

Коммерсантъвчера в 11:16

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
2K

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известиявчера в 13:38
1,3K

Госдума просит Минздрав разъяснить необходимость вакцинации учителей от коронавируса

Председатель комитета Государственной думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев намерен разобраться, является ли вакцинация от коронавирусной инфекции обязательной для учителей.
Московский Комсомолец17:27
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Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам

После проверки деятельности Пенсионного фонда России (ПФР) в 2017–2019 годах в ведомстве заявили, что главной проблемой является открытие на одного и того же человека 2-х и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким россиянам.
Live2425 августа в 01:25
2,1K

СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ru25 августа в 04:02
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Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Весна25 августа в 06:17
5,1K

Сенатор-республиканец: Байден на посту президента втянет США в войну

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден привык решать вопросы войнами, поэтому в случае победы на выборах он может развязать войну с участием американского государства. такое заявление сделал сенатор-республиканец Рэнд Пол.
Политика Сегоднявчера в 22:12
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Робот-колоноскоп с камерой и щипцами прополз по свиному кишечнику

Инженеры из Университета штата Колорадо в Боулдере под руководством Марка Рентшлера (Mark Rentschler) создали самоходный колоноскоп, в который, в отличие от аналогов, интегрированы все стандартные инструменты, необходимые врачу для проведения процедур.
N+125 августа в 10:50
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