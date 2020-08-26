Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам

После проверки деятельности Пенсионного фонда России (ПФР) в 2017–2019 годах в ведомстве заявили, что главной проблемой является открытие на одного и того же человека 2-х и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким россиянам.