Энергетика
Profinance.ruСША вмешались в нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией
Эксперты Bloomberg отмечают, что телефонный разговор между госсекретарем США и наследным принцем Саудовской Аравии стал пока наиболее прямым вмешательством Вашингтона в ценовую войну между Москвой и Эр-Риядом.
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С демпингом пора заканчивать: Саудовский принц вновь получил важный звонок из США
Царьград25 марта в 12:10
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Комментарии
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