Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruСША вмешались в нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией

Эксперты Bloomberg отмечают, что телефонный разговор между госсекретарем США и наследным принцем Саудовской Аравии стал пока наиболее прямым вмешательством Вашингтона в ценовую войну между Москвой и Эр-Риядом.
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С демпингом пора заканчивать: Саудовский принц вновь получил важный звонок из США

Царьград25 марта в 12:10

Принца Саудовской Аравии попросили заканчивать с демпингом

ФедералПресс25 марта в 13:36

США призвали Саудовскую Аравию успокоить нефтяной рынок

Forbes25 марта в 13:20

СМИ узнали о планах США надавить на Саудовскую Аравию

Взгляд.ру25 марта в 13:18

Сумеют ли США убедить Саудовскую Аравию прекратить нефтяную войну?

Вести.Ruвчера в 13:59

Вашингтон призывает Эр-Рияд «успокоить рынки»

Нефтегазовая вертикаль25 марта в 10:44

Помпео призвал Эр-Рияд «успокоить» мировые энергетические и финансовые рынки

ТАСС25 марта в 09:59
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Комментарии

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Пятая часть пациентов с коронавирусом в России не выезжали за рубеж, а заразились через контакт с заболевшими, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
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Общество

В России умер пациент с коронавирусом

В Москве умер еще один пациент с положительным тестом на новый коронавирус, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:18
Общество

ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
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Общество

Стало известно, когда в Москве ждать пика заболеваемости коронавирусом

Коронавирус в Москве достигнет своего пика примерно в середине - конце следующей недели.
Российская газета вчера в 17:44
Армия и оружие

Российская армия проведет спецучения из-за коронавируса

В Западном и Центральном военном округах проведут специальные учения по проверке готовности войск к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы распространения вирусных инфекций, сообщается на сайте Минобороны в пятницу, 27 марта.
Lenta.ru 01:46
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Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
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Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
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Новый трейлер Resident Evil 3 посвятили Джилл Валентайн

Capcom опубликовала новый трейлер ремейка Resident Evil 3. Ролик посвящён Джилл Валентайн: он содержит новые кадры с главной героиней и раскрывает, что девушка появится в многопользовательской игре Resident Evil: Resistance.
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Лукашенко рассказал о понравившемся заявлении Трампа про коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ему понравились заявления американского лидера Дональда Трампа о необходимости Соединённым Штатам вернуться к работе, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
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«Мы приехали в самое страшное место»: ведущий «Звезды» о работе военных специалистов в Италии

Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров рассказал в студии «Открытого эфира», чем могут помочь российские специалисты итальянским коллегам и почему РФ приняла решение о содействии в борьбе с коронавирусом именно этой стране.
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У вернувшегося из Монако ростовчанина COVID-19 не подтверждён

«Контрольный тест ещё одного вернувшегося из-за границы (Монако) пациента с подозрением на коронавирус референс-центр не подтвердил», — говорится в сообщении.
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Общество

Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса

Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
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Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
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Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности.
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Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
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Twitter удалил фейк о комендантском часе в Москве

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В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
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