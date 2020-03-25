Энергетика
Profinance.ruСША вмешались в нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией
Эксперты Bloomberg отмечают, что телефонный разговор между госсекретарем США и наследным принцем Саудовской Аравии стал пока наиболее прямым вмешательством Вашингтона в ценовую войну между Москвой и Эр-Риядом.
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С демпингом пора заканчивать: Саудовский принц вновь получил важный звонок из США
Царьградвчера в 12:10
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Комментарии
Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Экономика
Российские книгоиздатели запустили петицию о сохранении книжного бизнеса: он под угрозой
Альянс независимых издателей и книгораспространителей запустил петицию о сохранении в России книжного бизнеса, который сегодня находится на грани коллапса из‑за всеобщей изоляции.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
Политика
В Россию прибыли маски и тест-системы от основателя Alibaba
Москва, 26 марта 2020, 14:24 — REGNUM Китайский миллиардер Джек Ма передал России более 1 млн медицинских масок и 200 тыс. тест-систем, позволяющих выявить коронавирус.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Энергетика
Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель
Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Армия и оружие
National Interest назвал российский танк Т-95 кошмаром для НАТО
Российский основной боевой танк четвертого поколения Т-95 мог стать настоящим кошмаром для стран Североатлантического альянса (НАТО), пишет американский журнал The National Interest.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Экономика
Минфин разъяснил правила налогообложения доходов от вкладов
Налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей, уточнил министр финансов.
Политика
Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе
Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам очередных переговоров заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.
Общество
Работу парикмахерских и ТЦ приостанавливают в Нижегородской области
Работу розничной торговли приостанавливают в Нижегородской области.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
Политика
Страны G20 бросят более $5 трлн на борьбу с коронавирусом
Страны G20 намерены влить более $5 трлн в мировую экономику "в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", говорится в коммюнике по итогам саммита, который прошел в онлайн-формате.
Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
Политика
Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Технологии
В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов
Недавно в блоге отечественной компании Kaspersky Lab была опубликована информация о том, какие средства лучше использовать для дезинфекции смартфонов.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Игры
Half-Life: Alyx запустили без VR
Кино
Netflix создаст мультсериал по Angry Birds
Общество
Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер сдала второй тест на коронавирус, и отрицательный результат подтвердился. Об этом сообщает Spiegel online.
Киберспорт
В Epic Games Store началась раздача World War Z и двух инди-игр
В Epic Games Store началась новая раздача.
Политика
В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Здоровье
Губернатор Камчатки попал в больницу
Как сообщила корреспонденту «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» первый вице-губернатор Ирина Унтилова, несколько дней назад у всех руководителей региона в краевом правительстве по инициативе губернатора были взяты тесты на коронавирус.
Футбол
Футболист «Брайтона» заразился коронавирусом
Генеральный директор «Брайтон энд Хоув Альбион» Пол Барбер сообщил, что один из игроков команды заразился коронавирусом.
Общество
Правительство РФ представило перечень тех, кто не подпадает под «нерабочий режим»
Правительство РФ составило перечень категорий работников и организаций, на которых не будет распространяться режим нерабочей недели с 30 марта о 3 апреля.