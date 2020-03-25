Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruСША вмешались в нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией

Эксперты Bloomberg отмечают, что телефонный разговор между госсекретарем США и наследным принцем Саудовской Аравии стал пока наиболее прямым вмешательством Вашингтона в ценовую войну между Москвой и Эр-Риядом.
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Сумеют ли США убедить Саудовскую Аравию прекратить нефтяную войну?

Вести.Ru13:59

США призвали Саудовскую Аравию успокоить нефтяной рынок

Forbesвчера в 13:20

Помпео призвал Эр-Рияд «успокоить» мировые энергетические и финансовые рынки

ТАССвчера в 09:59

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Вашингтон призывает Эр-Рияд «успокоить рынки»

Нефтегазовая вертикальвчера в 10:44

СМИ узнали о планах США надавить на Саудовскую Аравию

Взгляд.рувчера в 13:18
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Комментарии

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Можно ли уволить в выходной день?

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Альянс независимых издателей и книгораспространителей запустил петицию о сохранении в России книжного бизнеса, который сегодня находится на грани коллапса из‑за всеобщей изоляции.
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Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
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Российский основной боевой танк четвертого поколения Т-95 мог стать настоящим кошмаром для стран Североатлантического альянса (НАТО), пишет американский журнал The National Interest.
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Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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Минфин разъяснил правила налогообложения доходов от вкладов

Налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей, уточнил министр финансов.
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Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам очередных переговоров заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.
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Работу парикмахерских и ТЦ приостанавливают в Нижегородской области

Работу розничной торговли приостанавливают в Нижегородской области.
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РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
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Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов

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В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса

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В России введут штрафы за нарушение карантина

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Губернатор Камчатки попал в больницу

Как сообщила корреспонденту «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» первый вице-губернатор Ирина Унтилова, несколько дней назад у всех руководителей региона в краевом правительстве по инициативе губернатора были взяты тесты на коронавирус.
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Правительство РФ представило перечень тех, кто не подпадает под «нерабочий режим»

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