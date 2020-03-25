Эксперты Bloomberg отмечают, что телефонный разговор между госсекретарем США и наследным принцем Саудовской Аравии стал пока наиболее прямым вмешательством Вашингтона в ценовую войну между Москвой и Эр-Риядом.

США вмешались в нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией

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