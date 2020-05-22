с чего всё началось

Министерство торговли США добавило в черный список свыше 30 юридических лиц из Китая.

США внесли в черный список более 30 юрлиц из Китая

Экономика Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости". 175

Здоровье Минздрав ускорит выход на рынок препарата против коронавируса Минздрав сократит сроки выхода на рынок препарата "Фавипиравир", который может быть эффективен в борьбе с коронавирусом.

Шоу-бизнес Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. 7

Общество Бразилия опередила Россию по числу инфицированных коронавирусом Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в результате чего латиноамериканская республика обогнала по этому показателю Россию (326 448).

Общество Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг. 197

Космос SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9 Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС. 9

Футбол Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 1

Происшествия Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. 293

Армия и оружие Лукашенко пообещал развивать в Белоруссии ракетное производство Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о подготовке к войне во время пандемии коронавируса и анонсировал развитие в стране ракетного производства. 17

Общество Назван простой способ дезинфекции маски Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. 50

Политика Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации». 3

Политика Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill. 54

Путешествия Кипр начнет восстановление международного авиасообщения с 9 июня Правительство Кипра с 9 июня приступит к постепенному снятию ограничений в отношении международных рейсов в аэропорты Ларнаки и Пафоса и из них, говорится в сообщении информационного офиса кипрского кабмина (на греческом языке). 5

Политика МИД назвал выход США из Договора по открытому небу прискорбным шагом Выход США из Договора по открытому небу - прискорбный шаг с точки зрения европейской безопасности, который вписывается в линию Вашингтона на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявили в пятницу в МИД РФ.

Происшествия МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности, в том числе при сжигании сухой травы.

Происшествия Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане. 26