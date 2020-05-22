Политика
Газета.RuСША внесли в черный список более 30 юрлиц из Китая
Министерство торговли США добавило в черный список свыше 30 юридических лиц из Китая.
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с чего всё началось
Предприятия, базирующиеся в Китае, Гонконге и на Каймановых островах, «представляют значительный риск для поддержки закупок товаров для военного использования в Китае», говорится в сообщении на сайте ведомства.Известия15:46
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Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Экономика
Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:10
Здоровье
Минздрав ускорит выход на рынок препарата против коронавируса
Минздрав сократит сроки выхода на рынок препарата "Фавипиравир", который может быть эффективен в борьбе с коронавирусом.
Life.ru 20:34
Здоровье
Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что совпадение плато и пика смертности объясняется законами эпидемиологии.
News.ru 19:46
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Общество
Бразилия опередила Россию по числу инфицированных коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в результате чего латиноамериканская республика обогнала по этому показателю Россию (326 448).
ТАСС 18:58
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
Космос
SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском 19:47
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru вчера в 06:43
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily 03:05
Происшествия
В нацпарке «Земля леопарда» задержали браконьера с винтовкой Мосина
Оперативная группа госинспекторов приморского национального парка «Земля леопарда» задержала вооружённого нарушителя, сообщает сайт заповедника.
Аргументы и Факты вчера в 23:00
Общество
В Индии число погибших от циклона «Ампан» выросло до 80
По меньшей мере 80 человек погибли от удара циклона "Ампан" по индийскому штату Западная Бенгалия, сообщила главный министр штата Мамата Банерджи.
РИА Новости 03:56
Футбол
Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня
Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Аргументы и Факты 08:29
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Политика
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется — Путин
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Москва меняется 09:13
Игры
Цири может стать главным персонажем игры The Witcher 4
HotGeo 20 мая в 01:54
Армия и оружие
Лукашенко пообещал развивать в Белоруссии ракетное производство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о подготовке к войне во время пандемии коронавируса и анонсировал развитие в стране ракетного производства.
Наша версия 06:27
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости 12:52
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия 16:57
Авто
Бюджетные модели Ravon со значком Chevrolet добрались до дилеров
В Беларуси стартовали продажи автомобилей Chevrolet, которые ранее продавались под другим брендом Ravon.
Российская газета 02:42
Путешествия
Кипр начнет восстановление международного авиасообщения с 9 июня
Правительство Кипра с 9 июня приступит к постепенному снятию ограничений в отношении международных рейсов в аэропорты Ларнаки и Пафоса и из них, говорится в сообщении информационного офиса кипрского кабмина (на греческом языке).
Forbes 14:16
Шоу-бизнес
Гагарина оставит мужа без недвижимости после развода
Совсем недавно стало известно, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков решили расторгнуть брак.
НТВ вчера в 08:52
Политика
МИД назвал выход США из Договора по открытому небу прискорбным шагом
Выход США из Договора по открытому небу - прискорбный шаг с точки зрения европейской безопасности, который вписывается в линию Вашингтона на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявили в пятницу в МИД РФ.
РИА Новости 10:37
Армия и оружие
Американская летающая артиллерийская батарея получит еще и лазер
Основным ограничивающим моментом для установки лазера на технику является ее энерговооруженность, а точнее, мощность бортовых генераторов.
Популярная механика вчера в 14:07
Происшествия
МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности
МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности, в том числе при сжигании сухой травы.
РЕН ТВ 20:41
Происшествия
Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 11:12
Кино
Эсай Моралес заменит Николаса Холта в новой «Миссии невыполнимой»
Пандемия коронавируса внесла коррективы в каст «Миссии невыполнимой 7». Эсай Моралес заменит Николаса Холта в роли главного злодея.
Актуальные Новости 06:25