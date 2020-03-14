Политика

Газета.RuГазета.RuСША внесли в черный список две российские компании

Министерство торговли США запретило американским фирмам осуществлять экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий документ.
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с чего всё началось

США включили в черный список две российские компании

В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
РИА Новости12:08

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США включили в черный список две российские компании

РИА Новости12:08

Минторг США внес в черный список две компании из РФ

ТАСС11:18

США внесли две российских компании в черный список из-за «угрозы нацбезопасности»

Взгляд.ру11:34

США внесли в чёрный список две московские автокомпании

Говорит Москва12:20

США включили в черный список две российские компании

Известия13:27

США включили в черный список две российские компании

Московский Комсомолец13:07

США внесли в «черный список» две российские компании

Комсомольская правда13:28
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Общество

В Петербурге отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

Согласно документу, с 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение в городе на Неве театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и прочих массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 07:46
Авто

Renault повысила цены на автомобили в России

Компания Renault повысила цены на машины в России из-за общей макроэкономической ситуации.
Российская газета 12:42
Политика

Ополченцы Донбасса проверили Суркова на коронавирус

Rusvesna.su 12:30
Наука

Хайнань проведет первое в истории региона исследование запасов морского песка

Геологическое управление провинции Хайнань инициировало первое в истории региона исследование запасов морского песка.
ТАСС Наука 08:09
Футбол

В УЕФА высказались о переносе Евро-2020 из-за коронавируса

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин высказалась о возможном переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 13:56
Недвижимость

Риелторы спрогнозировали, что произойдет на рынке недвижимости

На первых порах сложно сказать, что произойдет с рынком недвижимости и поспешных решений принимать не стоит.
IrkutskMedia 12 марта в 16:30
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:16
Общество

Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:19
Происшествия

В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус

Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
РИА Новости 06:29
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 12 марта в 09:43
Футбол

Игорь Черевченко: «Значит, не умеем играть против десятерых»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (0:1) отметил, что провел с командой жесткий разговор.
Спорт-Экспресс 14:10
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру

КМВ Новости 04:11
Происшествия

В Липецке водитель сбил женщину и уехал

Сегодня в Липецке был объявлен план-перехват. В районе дома 106 по проспекту Победы водитель сбил 38-летнюю женщину.
LipetskMedia.ru 06:50
Общество

Латвия закроет все международные пассажирские перевозки

Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
РИА Новости 13:28
Общество

Созданные в России тесты на коронавирус дают результат за 2-4 часа

Москва, 14 марта 2020, 18:57 — REGNUM Произведенные в России диагностические системы для определения коронавируса дают результат максимум в двух-четырех часов, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
REGNUM 11:57
Космос

Испания поставит России летные образцы приборов для обсерватории «Спектр-УФ» в августе

Поставка летных образцов испанских приборов для космической обсерватории "Спектр-УФ" ожидается в августе 2020 года.
ТАСС 11 марта в 20:35
Политика

Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
РБК вчера в 03:20
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Политика

Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года

Рассмотрение президентских поправок в Конституцию во втором чтении обернулось во вторник неожиданным визитом в Госдуму самого Владимира Путина, который сообщил депутатам две новости: досрочных выборов в Госдуму не будет, а обнуление президентских сроков в связи с изменением Конституции вполне возможно, передают «Ведомости».
Ариг Ус 10 марта в 21:48
Общество

Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 07:18
Политика

Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
ТАСС 13:28
Политика

Порошенко вернется на Украину после побега от следствия

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Газета.Ru 12:58
Авто

Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды

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Хоккей

«Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина

Напряжённая ситуация с коронавирусом вынудила «Йокерит» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.
LiveResult.Ru 08:08
Шоу-бизнес

Поклонники раскритиковали Лолиту в купальнике за «уши спаниеля»

Лолита часто удивляет своих поклонников необычными и иногда даже вызывающими образами.
iReactor 14:37
Кино

Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной

На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
NewInform вчера в 11:33
Наука

Ученые выяснили, в какой части мозга зарождается страх

Ученые обнаружили, что во время стрессовой ситуации гиппокамп выдает реакцию на определенный контекст, кодируя его в память, а миндалевидное тело активирует реакцию в виде страха и другие защитные функции.
Anonsens вчера в 18:37
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Известия вчера в 23:06
Общество

Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
РИА Новости 12:08
Армия и оружие

В Ираке обстреляли ракетами американскую военную базу

Российская газета 11:23
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