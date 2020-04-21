Политика
RuNews24.ruСША внимательно следят за здоровьем Ким Чен Ына
Как отметил Роберт О'Брайен, правительство КНДР крайне неохотно отвечает на подобные вопросы. Ранее телеканал "СNN", ссылаясь на свой источник в американском правительстве, рассказал, что США тщательно проверяют разведданые о состоянии Ким Чен Ына.
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Происшествия
Челябинский облсуд оставил замминистра строительства региона в СИЗО
Решение принято сегодня по результатам рассмотрения в апелляционном порядке постановления, Тракторозаводского районного суда от 4 апреля, которым замминистра арестована до 1 июня, сообщает пресс-служба облсуда.
Коммерсантъ Челябинск 02:08
Происшествия
Полицейским предложили разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили законопроект, который предусматривает право полицейских вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, рассказал источник "Интерфакса" в аппарате Госдумы.
Интерфакс 01:34
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
Шоу-бизнес
После тяжелого лечения от пневмонии Бабкина впала в депрессию
Артистка находится в больнице с 1 апреля. Врачи делают все возможное, чтобы быстрее поставить Бабкину на ноги.
Народные новости вчера в 12:19
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru вчера в 07:24
Происшествия
На Сахалине утвердили обвинение по делу экс-губернатора Хорошавина
Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-губернатора региона Александра Хорошавина.
Российская газета вчера в 22:39
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
В России могут ужесточить наказание за преступления против пенсионеров
В России собираются подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
ФедералПресс 00:50
Общество
Во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов
На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются.
РБК 00:00
Общество
Для поездки на дачу москвичам придется оформлять два пропуска
Глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов объяснил, как теперь действуют пропуска, если нужно поехать на дачу.
Вести Подмосковья 02:25
Автоспорт
Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту
Autosport.com.ru вчера в 05:54
Киберспорт
Компания Wargaming отмечает десятилетний юбилей игры World of Tanks
Компания Wargaming в этом году отмечает десятилетний юбилей популярной игры World of Tanks.
Дни24 вчера в 17:00
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Общество
За сутки в Москве скончались 28 человек с коронавирусом
Еще 28 человек с COVID-19 и пневмонией скончались в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 17:33
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru 20 апреля в 23:55
Транспорт
В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков
В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
Энергетика
Кущ: На дешевой нефти заработает Беларусь и Китай, а не Украина
Украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему радость некоторых "специалистов" от падения цен на нефть преждевременна и безосновательна Специально сделал паузу и подождал, покуда схлынет лавина радостных постов касательно отрицательных цен на нефть (по индексу счастья Украина в этот день находилась на вершине мира).
Украина.ру вчера в 08:50
Общество
В Минпросвещения рассказали об изменениях в проведении ГИА и ЕГЭ
Пункты приёма сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9.
News.ru вчера в 09:47
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель.
Российская газета 01:21
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
РИА Новости вчера в 09:15
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Общество
Уволены два заместителя главы омского Минздрава
В ведомстве заявили, что накануне уведомления о расторжении контракта получили два заместителя министра: Александр Павловских, отвечавший за материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, в том числе за закупку дорогостоящего медицинского оборудования; а также Ольга Богданова, которая занималась вопросами здоровья женщин и детей.
РИА СуперОмск 00:06
Экономика
Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса
Цены производителей на соль не изменились: средняя отпускная цена 1 тонны пищевой соли на заводе составляет 3500 рублей, это сопоставимо с уровнем двухлетней давности и до сих пор остается самой низкой на пищевую соль в мире, заявил "Руспродсоюз".
Интерфакс 02:14
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Общество
В Казань из Гоа прибыл самолёт с туристами
Республика Татарстан вчера в 19:46
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости вчера в 04:19