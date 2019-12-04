Политика
РИА НовостиСША вновь не выдали визы российской делегации
Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
Читать в источнике
Оценить130
с чего всё началось
Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, об этом сообщило на своём сайте посольство РФ в Вашингтоне.Life.ruвчера в 21:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Дипломаты до сих пор не получили ответа по невыдаче виз делегации РФ на ГА ООН
Интерфаксвчера в 20:49
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Политика
Патрушев обсудил с мэром Шанхая сотрудничество России и Китая
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретился с мэром Шанхая Ин Юном.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры
Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Технологии
«Ростелеком» расставит приманки для хакеров
Программа записывает все действия хакеров на сервере, затем их анализируют специалисты по кибербезопасности.
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Происшествия
В Иркутской области обрушился мост
Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
Фигурное катание
Составлено расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. На днях стало известно расписание соревнований.
Авто
Volkswagen показал «заряженный» Polo новой генерации
Немецкий бренд представил серийную версию седана Volkswagen Virtus GTS, который известен в России под названием Polo.
Политика
Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Происшествия
Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу
Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Политика
Трамп объяснил Макрону, что с Россией необходимо поладить
Президент США в свою очередь заявил о возможности достижения договоренности с Россией в сфере ядерного разоружения.
Общество
В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете
Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
Происшествия
Либертарианец Светов сообщил о втором обыске
Член незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Михаил Светов сообщил в Twitter, что к нему пришли правоохранительные органы с обыском.
Происшествия
Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа
В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС.
Политика
Неловкий момент со сломанным микрофоном Путина попал на видео
Во время речи на торжественном заседании по случаю 10-летия Российского международного олимпийского университета Владимиру Путину забыли включить микрофон.
Происшествия
В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей
Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Армия и оружие
Главарь «Джебхат ан-Нусры» уничтожен в сирийской провинции Идлиб
«Командир «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Ахмад аль-Мухаджир ликвидирован в результате авиаудара БПЛА международной коалиции в городе Атме на северо-востоке Идлиба», — передает радиостанция.
Общество
Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ
Напомним, что летом нынешнего года вступил в силу закон, запрещающий продавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Политика
Назначено голосование по санкциям против России в Сенате США
Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Политика
МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру
Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
Армия и оружие
В Ираке схвачен заместитель и двоюродный брат главаря ИГ аль-Багдади
Футбол
Манчестер Сити на выезде разгромил Бернли
Шоу-бизнес
Пригожин назвал гонорар Ротару в РФ невысоким
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
Там, как рассказал "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, разыгрывается сейчас яркий погодный сценарий.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».