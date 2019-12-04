с чего всё началось

Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

Технологии «Ростелеком» расставит приманки для хакеров Программа записывает все действия хакеров на сервере, затем их анализируют специалисты по кибербезопасности.

Происшествия В Иркутской области обрушился мост Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.

Фигурное катание Составлено расписание Финала Гран-при по фигурному катанию Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. На днях стало известно расписание соревнований.

Авто Volkswagen показал «заряженный» Polo новой генерации Немецкий бренд представил серийную версию седана Volkswagen Virtus GTS, который известен в России под названием Polo.

Политика Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.

Происшествия Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».

Политика В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2» Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Общество В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.

Происшествия Либертарианец Светов сообщил о втором обыске Член незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Михаил Светов сообщил в Twitter, что к нему пришли правоохранительные органы с обыском.

Политика МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.