Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША вновь не выдали визы российской делегации

Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
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Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, об этом сообщило на своём сайте
 посольство РФ в Вашингтоне.
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