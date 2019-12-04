Политика

REGNUMREGNUMСША вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
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с чего всё началось
Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, об этом сообщило на своём сайте
 посольство РФ в Вашингтоне.
Life.ru21:19

Подробнее о событии

Посольство России сообщило о новых проблемах с выдачей виз США

РБК21:30

США снова не выдали визы российской делегации

Коммерсантъ20:46

США не выдали визы делегации Федерального казначейства РФ

Известия21:14

США не выдали визы делегации российского казначейства

RT на русском20:51

США не дали визы делегации Федерального казначейства для участия в форуме

ТАСС21:18

США вновь не выдали визы российской делегации

РИА Новости20:45

Дипломаты до сих пор не получили ответа по невыдаче виз делегации РФ на ГА ООН

Интерфакс20:49
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