с чего всё началось

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.

Экономика РБК: Греф предложил выдавать электронную подпись в крупнейших банках Глава Сбербанка Герман Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову предложение о предоставлении права на выдачу усиленных квалифицированных электронных подписей (КЭП) юридическим лицам через крупнейшие банки, сообщает РБК.

Культура Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.

Космос Грузовой корабль «Прогресс МС-13» вывезен на старт Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что сегодня, 3 декабря 2019 года, грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» был вывезен из монтажно-испытательного корпуса и установлен на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур.

Шоу-бизнес Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.

Политика В Госдепе заявили о замедлении США строительства «Северного потока-2» США используют дипломатические меры для остановки строительства трубопровода «Северный поток-2», благодаря чему удалось замедлить ход реализации проекта, заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

Политика На выборах в Госдуму «Единой России» помогут малые партии В администрации президента рассматривается возможность допустить до выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь 2021 года, большое количество малых партий, чтобы таким образом помочь «Единой России».

Армия и оружие США потратят миллиард долларов на разработку гиперзвуковой ракеты Как сообщает пресс-служба Пентагона, Lockheed Martin получит 989 миллионов долларов на разработку гиперзвукового комплекса под названием «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air Launched Rapid Response Weapon — ARRW, ракета AGM-183A).

Происшествия Под завалами дома в Белгородской области найден погибший Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Политика Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.