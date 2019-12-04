Политика
REGNUMСША вновь отказали в выдаче виз российской делегации
Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить68
с чего всё началось
Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также директору департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, об этом сообщило на своём сайте посольство РФ в Вашингтоне.Life.ru21:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 22:47, Ашберн
Экономика
РБК: Греф предложил выдавать электронную подпись в крупнейших банках
Глава Сбербанка Герман Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову предложение о предоставлении права на выдачу усиленных квалифицированных электронных подписей (КЭП) юридическим лицам через крупнейшие банки, сообщает РБК.
Культура
Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо
Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» вывезен на старт
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что сегодня, 3 декабря 2019 года, грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» был вывезен из монтажно-испытательного корпуса и установлен на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Политика
В Госдепе заявили о замедлении США строительства «Северного потока-2»
США используют дипломатические меры для остановки строительства трубопровода «Северный поток-2», благодаря чему удалось замедлить ход реализации проекта, заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США.
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери
Дочь Юлии Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери. Праздник 13-ти летней Вере устроил отец – футболист Евгений Алдонин.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Шоу-бизнес
Лолита и Ольга Бузова пришли в голых нарядах на премию «Золотой хит»
В зале Бузова появилась в декольтированном красном платье в пол, однако буквально через пару минут сменила его на сверкающее, расшитое стразами, боди.
Политика
На выборах в Госдуму «Единой России» помогут малые партии
В администрации президента рассматривается возможность допустить до выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь 2021 года, большое количество малых партий, чтобы таким образом помочь «Единой России».
Происшествия
В Новом Уренгое семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа
В Новом Уренгое семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа и смогла выжить. Об этом 1 декабря сообщил портал NUR24.
Хоккей
«Нью-Джерси Девилз» уволил главного тренера
Клуб НХЛ «Нью Джерси Девилз» уволил главного тренера команды Джона Хайнса.
Армия и оружие
США потратят миллиард долларов на разработку гиперзвуковой ракеты
Как сообщает пресс-служба Пентагона, Lockheed Martin получит 989 миллионов долларов на разработку гиперзвукового комплекса под названием «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air Launched Rapid Response Weapon — ARRW, ракета AGM-183A).
Происшествия
Под завалами дома в Белгородской области найден погибший
Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.
Кино
Компания СТС запустила «смешанный» сериал «Кухня. Война за отель»
На СТС 2 декабря вышло продолжение двух известных сериалов «Кухня» и «Отель Элеон».
Происшествия
СК на Камчатке начал проверку после нападения стаи собак на ребенка
Следователи начали проверку по факту нападения стаи собак на ребенка недалеко от школы в Вилючинске Камчатского края.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Футбол
«Уфа» попробует перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
Общество
Врач назвал четыре главных врага сосудов
Специалисты назвали факторы, которые провоцируют уничтожение кровеносной системы человека.
Политика
Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
На совещании в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Культура
Выпуск шоу «Орёл и решка» о Хакасии выйдет в эфир 3 декабря
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».