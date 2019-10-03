США вновь не выдали визы российским дипломатам. На этот раз сорвалась поездка представителей МИД РФ на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс". Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".

Политика Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны» В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.

Экономика Минздрав предложил установить по группам минимальные оклады врачей Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила установить минимальные оклады медицинских работников отдельно по каждой профессиональной группе.

Здоровье Смертельную болезнь сына британка определила по фото Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Интернет Instagram выпустил мессенджер Threads для общения с «лучшими друзьями» Threads доступен в виде отдельного приложения и предназначен для общения пользователей Instagram со своими «лучшими друзьями» из соответствующего списка.

Происшествия Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор по поводу утечки данных 200 клиентов, сообщил журналистам представитель банка.

Политика Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.

Гаджеты Смартфон Google Pixel 4 показали на официальных рендерах Авторитетный инсайдер Эван Блэсс опубликовал на своей странице в Twitter рендеры смартфона Google Pixel 4, официальная презентация которого должна состояться 15 октября текущего года.

Политика «Нафтогаз» не станет продлевать договор на транзит российского газа Продление договора на транзит российского газа в Европу не понадобится, об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Политика Путин назвал причину выхода США из ДРСМД Причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий, считает президент Владимир Путин.

Политика Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.

Политика Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.

Политика Медведев заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Кубу Россия и Куба испытывают беспрецедентное внешнее давление вопреки всем нормам международного права, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Происшествия Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе Житель Ставропольского края может получить один из первых штрафов после пожара на балконе, возникшего из-за курения, сообщает ГУ МЧС по региону.

Политика Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.

Футбол Погба пропустит ближайшие матчи сборной Франции Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба усугубил повреждение голеностопа в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:1). По этой причине хавбек будет вынужден пропустить ближайшие поединки отбора Евро-2020, сообщает L’Equipe.

Политика В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.

Происшествия Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.

Политика Путин ответил шуткой на вопрос о вмешательстве России в выборы в США Президент России Владимир Путин ответил шуткой на вопрос американского журналиста о вмешательстве РФ в выборы в США, пишет РИА Новости.

Политика Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский в специальном видеообращении назвал условия, которые сделают возможным проведение местных выборов на всей территории Донбасса.

Энергетика За четыре года в Петербурге появится 25 автомобильных газовых заправок Помимо 25 автомобильных газовых заправок, до 2023 года будут созданы также 20 сервисных центров по переводу и обслуживанию транспортных средств на природном газе.

Происшествия Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.

Происшествия Мосгорсуд сообщил об отставке трех судей Судьи Солнцевского районного суда Москвы Анна Егорова, Андрей Куропов и Татьяна Кислякова ушли в отставку, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Происшествия Нижегородец обвиняет полицейских в подбрасывании наркотиков Игорь Крайнов утверждает, что полицейский велел ему придерживаться легенды: будто бы он заказал наркотик, поехал по полученному адресу, забрал закладку, пошёл на работу, но был задержан сотрудниками полиции.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.

Шоу-бизнес Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.

Происшествия Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева 20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.