Политика
Вести.RuСША вновь отказали российским дипломатам в визах
США вновь не выдали визы российским дипломатам. На этот раз сорвалась поездка представителей МИД РФ на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс". Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".
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Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны»
В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.
RT на русском 13:57
Экономика
Минздрав предложил установить по группам минимальные оклады врачей
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила установить минимальные оклады медицинских работников отдельно по каждой профессиональной группе.
REGNUM вчера в 13:18
Здоровье
Смертельную болезнь сына британка определила по фото
Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb 08:07
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Интернет
Instagram выпустил мессенджер Threads для общения с «лучшими друзьями»
Threads доступен в виде отдельного приложения и предназначен для общения пользователей Instagram со своими «лучшими друзьями» из соответствующего списка.
Афиша Daily 14:13
Происшествия
Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных
Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор по поводу утечки данных 200 клиентов, сообщил журналистам представитель банка.
РИА Новости 11:18
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Гаджеты
Смартфон Google Pixel 4 показали на официальных рендерах
Авторитетный инсайдер Эван Блэсс опубликовал на своей странице в Twitter рендеры смартфона Google Pixel 4, официальная презентация которого должна состояться 15 октября текущего года.
NewInform вчера в 04:03
Политика
«Нафтогаз» не станет продлевать договор на транзит российского газа
Продление договора на транзит российского газа в Европу не понадобится, об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Экономика сегодня 06:40
Политика
Путин назвал причину выхода США из ДРСМД
Причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий, считает президент Владимир Путин.
Интерфакс 13:38
Политика
Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
RT на русском 13:37
Политика
Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина
Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.
Газета.Ru 11:48
Политика
Медведев заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Кубу
Россия и Куба испытывают беспрецедентное внешнее давление вопреки всем нормам международного права, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 13:05
Происшествия
Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе
Житель Ставропольского края может получить один из первых штрафов после пожара на балконе, возникшего из-за курения, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 12:32
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
Футбол
Погба пропустит ближайшие матчи сборной Франции
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба усугубил повреждение голеностопа в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:1). По этой причине хавбек будет вынужден пропустить ближайшие поединки отбора Евро-2020, сообщает L’Equipe.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:33
Футбол
«Зенит» лидирует после первого тайма встречи с «Бенфикой»
Невские Новости вчера в 16:02
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском 13:14
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Политика
Путин ответил шуткой на вопрос о вмешательстве России в выборы в США
Президент России Владимир Путин ответил шуткой на вопрос американского журналиста о вмешательстве РФ в выборы в США, пишет РИА Новости.
Sputnik Кыргызстан вчера в 09:16
Политика
Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в специальном видеообращении назвал условия, которые сделают возможным проведение местных выборов на всей территории Донбасса.
Телеканал 360° 13:14
Энергетика
За четыре года в Петербурге появится 25 автомобильных газовых заправок
Помимо 25 автомобильных газовых заправок, до 2023 года будут созданы также 20 сервисных центров по переводу и обслуживанию транспортных средств на природном газе.
Питерские заметки 12:15
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Происшествия
Мосгорсуд сообщил об отставке трех судей
Судьи Солнцевского районного суда Москвы Анна Егорова, Андрей Куропов и Татьяна Кислякова ушли в отставку, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.
РБК 14:23
Происшествия
Нижегородец обвиняет полицейских в подбрасывании наркотиков
Игорь Крайнов утверждает, что полицейский велел ему придерживаться легенды: будто бы он заказал наркотик, поехал по полученному адресу, забрал закладку, пошёл на работу, но был задержан сотрудниками полиции.
Нижегородская Правда 10:02
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru 01 октября в 12:00
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе
Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.
Аргументы недели вчера в 14:11
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Кино
Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутии за народный «Оскар»
Говорит Москва 04:43
Общество
Москвичам пообещали снег в первые выходные октября
Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев сообщил, что первый снег выпадет в Москве в воскресенье, 6 октября.
Газета.Ru 13:57