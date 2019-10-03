Политика

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанСША снова отказали в визах российским дипломатам

Соединенные Штаты Америки снова отказали в визах российским дипломатам, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.
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Что произошло за день: четверг, 3 октября

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Пушков возмутился новым отказом США в визах российским дипломатам

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США снова отказались выдать визы российским дипломатам

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США опять обидели российских дипломатов

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МИД: поездка дипломатов РФ на форум «Диалог Форт-Росс» сорвалась из-за невыдачи виз США

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США снова не дали российским дипломатам визы

Национальная служба новостей11:41

Визит российских дипломатов на международный форум сорвался из-за невыдачи виз США

Взгляд.ру09:29
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Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
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Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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В регионах РФ начнётся масштабное строительство больниц

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В Татарии прокомментировали слова телеведущего Владимира Соловьева, который кричал на жителя республики во время радиоэфира и называл его мразью.
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В Сирии испытали С-500 «Прометей»

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Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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