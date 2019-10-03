Политика

Вести.RuВести.RuСША вновь отказали российским дипломатам в визах

США вновь не выдали визы российским дипломатам. На этот раз сорвалась поездка представителей МИД РФ на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс". Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".
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США опять обидели российских дипломатов

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