США вновь не выдали визы российским дипломатам. На этот раз сорвалась поездка представителей МИД РФ на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс". Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк появится на ТВ Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.

Политика Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.

Политика Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

Наука В Татарстане нашли возможный очаг эпидемии чумы Немецкие ученые нашли в татарстанском Лаишево корни второй в истории пандемии чумы, которая бушевала в Европе в XIV—XVIII веках.

Общество Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук» Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.

Политика Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.

Кино Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены» Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.

Политика Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске.

Политика Путин назвал условия подписания контракта на транзит газа с Украиной Как ранее заявил министр энергетики РФ Александр Новак, Россия «готова работать по новому европейскому законодательству» и бронировать мощности для транспортировки газа, а в случае невозможности работы транзитной системы по новым европейским правилам Россия готова продлить на короткий срок соглашение по транзиту газа, который истекает в конце текущего года.

Авто Машинам на газе могут разрешить ездить бесплатно по платным трассам Если решение будет принято положительно, то автомобилям, работающим на газе, разрешат бесплатно проезжать платные трассы.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.

Политика Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.

Происшествия Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.

Космос Пилотируемый корабль «Союз МС-12» с экипажем успешно вернулся на Землю На Землю на борту «Союза МС-12» вернулись Алексей Овчинин и Ник Хейг, а также участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.

Интернет Facebook представила мессенджер для пользователей Instagram Компания Facebook представила в четверг новое приложение для мгновенного обмена сообщениями среди пользователей соцсети Instagram.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались после двух лет отношений.

Автоспорт Гонка DTM пройдёт на трассе под Петербургом Соглашение о проведении соревнований на новой трассе "Игора Драйв" в четверг, 3 октября, подписали исполнительный директор ITR GmbH Ахим Кострон и исполнительный директор ООО "Игора Драйв" Вадим Войтенков.

Происшествия Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.

Политика Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов.

Игры Продажи Detroit: Become Human превысили 3,2 млн копий Quantic Dream в твиттере Detroit: Become Human сообщила, что продажи проекта за 16 месяцев составили 3,2 млн копий.

Экономика BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.

Здоровье Качество морской воды в Крыму значительно ухудшилось За последние 6 лет качество воды в Черном море у берегов Крыма значительно ухудшилось, пишет РИА Крым.

Экономика Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».