Политика

REGNUMREGNUMСША вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать435
с чего всё началось
«Совсем недавно визы не получила делегация нашего Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря», — говорится в сообщении
.
vtomske.ruвчера в 22:33

Подробнее о событии

США демонстративно отказали в выдаче виз российской делегации

Газета.Ru01:29

США снова не выдали визы российской делегации

Коммерсантъвчера в 20:46

США не дали визы делегации Федерального казначейства для участия в форуме

ТАССвчера в 21:18

США не выдали визы делегации Федерального казначейства РФ

Известиявчера в 21:14

Посольство России сообщило о новых проблемах с выдачей виз США

РБКвчера в 21:30

США вновь не выдали визы российской делегации

РИА Новостивчера в 20:45

Дипломаты до сих пор не получили ответа по невыдаче виз делегации РФ на ГА ООН

Интерфаксвчера в 20:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Шоу-бизнес

Лолита и Ольга Бузова пришли в голых нарядах на премию «Золотой хит»

StarHit.ru вчера в 17:00
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
Вести.Ru 00:39
Происшествия

В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа

RT на русском вчера в 12:56
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Технологии

В «Ростелекоме» разработали новый метод борьбы с хакерами

Эксперты «Ростелекома» уверены, что таким способом удастся собрать информацию о новых методах хакерских взломов.
ФедералПресс 00:24
Общество

Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье

Средняя стоимость ингредиентов для оливье увеличилась на 4,6%. Таким образом, блюдо для семьи из четырех человек теперь обойдется около 1 тыс. руб.
РБК 00:30
Армия и оружие

Контракт на модернизированные Ка-52 М могут заключить в 2020 году

В мае текущего года замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил о планах военного ведомства в 2020 году заключить контракт на 114 модернизированных боевых вертолетов Ка-52 М. Модернизированный Ка-52 получит новую систему электроснабжения и обнаружения целей, увеличится дальность применения вооружения.
Военное дело вчера в 22:04
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выражается неодобрение возможному приглашению России на будущие саммиты G7.
RT на русском вчера в 19:32
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Веllіпдсат и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
РБК вчера в 17:04
Происшествия

Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург

Российская газета вчера в 23:44
Религия

РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Газета.Ru 01:45
Хоккей

«Вашингтон» победил «Сан-Хосе»: у Орлова голевой пас

Спорт БИЗНЕС Online 01:13
Происшествия

В Иркутской области водитель большегруза обрушил мост через реку

Мост через реку Макаровка на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском в Иркутской области обрушился, когда по нему двигался большегруз, сообщает ГУ МВД региона.
РИА Новости вчера в 23:09
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Интерфакс 01 декабря в 14:53
Спорт

Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
МонаВиста вчера в 22:14
Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания 02 декабря в 04:48
Шоу-бизнес

Мать Собчак пояснила, почему дочь не живет с новым мужем

Сенатор Людмила Нарусова прокомментировала данные СМИ о том, что ее дочь и режиссер Константин Богомолов не живут вместе после свадьбы.
Росбалт 02 декабря в 06:16
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Происшествия

В Благовещенске мальчик впал в кому после посещения аквапарка

РИА Новости 00:48
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости вчера в 04:28
Политика

В следующую Госдуму могут пройти всего три партии

Свой прогноз эксперты дают на основе анализа результатов голосования по партспискам в ходе региональных и муниципальных выборов 2018–2019 гг. Всего за этот период прошло 272 кампании со смешанным или чисто пропорциональным голосованием, которые затронули 53 региона с 39,34 млн избирателей – это 36,3% от их общего числа в России, говорится в докладе.
Ведомости вчера в 16:00
Происшествия

Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии

ТАСС 00:34
Шоу-бизнес

Певцов в образе Сталина призвал Познера «не гадить в России»

Актер Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина призвал Владимира Познера уехать из России.
Взгляд.ру вчера в 18:25
Футбол

Лима: Сёмин хотел, чтобы я выступал за сборную России

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Франсиско Лима рассказал, что после ухода из стана «железнодорожников» в сборную России в 2005 году Юрий Сёмин хотел видеть его в российской национальной команде.
Чемпионат вчера в 16:56
Общество

Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards

Креативный директор Bottega Veneta Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards и получил главные призы на блестящей церемонии, на которой наградами также были удостоены ветераны индустрии Джорджио Армани и Наоми Кэмпбелл.
Кривое-зеркало.ру вчера в 21:36
Политика

Путин запретил продавать смартфоны без российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
Lenta.ru 02 декабря в 10:14
Музыка

Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Вечерняя Москва 02 декабря в 14:44
Общество

Останки советского солдата нашли на вилле немецкого телеведущего

Известия вчера в 19:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное