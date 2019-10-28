Армия и оружие
Газета.RuСША возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Эспер добавил, что нефтяные районы на северо-востоке Сирии предоставляют источники дохода террористическим группировкам. Он также отметил, что "в целом" солдаты США не намерены допускать Россию и военных Сирии на нефтяные месторождения.
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