Эспер добавил, что нефтяные районы на северо-востоке Сирии предоставляют источники дохода террористическим группировкам. Он также отметил, что "в целом" солдаты США не намерены допускать Россию и военных Сирии на нефтяные месторождения.

США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

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