с чего всё началось

Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что американские военные будут обеспечивать безопасность на нефтяных полях на востоке страны.

США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии

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