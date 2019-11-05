Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСША возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии

Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что американские военные будут обеспечивать безопасность на нефтяных полях на востоке страны.
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с чего всё началось
США начали строительство двух новых военных баз в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает турецкое агентство Anadolu
 во вторник, 5 ноября.
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