В начале этой недели группа зарубежных журналистов по приглашению командования операции "Непоколебимая решимость" посетила авиабазу Айн-аль-Асад в Ираке, по которой Иран выпустил около десяти баллистических ракет в ответ на спецоперацию США по ликвидации главы подразделения "Эль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Политика На Украине обсудят разблокировку интернет-ресурсов из России На сайте украинского президента Владимира Зеленского разместили петицию о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине интернет-ресурсов российских компаний.

Финансы Россия увеличила вложения в госбумаги США Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Происшествия ФСБ в Серпухове раскрыла группировку по продаже наркотиков в интернете Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, организовавшей производство и бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в городе Серпухове в Московской области.

Космос Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал стопроцентной трагедией сверхтяжелую ракету SLS, создаваемую NASA.

Политика Мишустин выступил против налога на богатых Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.

Общество Оксана Пушкина жалуется на угрозы Владимиру Колокольцеву Напомним, в ноябре 2019 года господин Добрынин подал жалобу в МВД на православное движение «Сорок сороков», отметив, что в открытом письме, подписанном более чем 190 православными и родительскими организациями, содержатся признаки ст. 282 УК РФ (разжигание ненависти либо вражды).