Армия и оружие
Российский ДиалогСША впервые показали разрушенную ракетным ударом Ирана базу Айн-аль-Асад
В начале этой недели группа зарубежных журналистов по приглашению командования операции "Непоколебимая решимость" посетила авиабазу Айн-аль-Асад в Ираке, по которой Иран выпустил около десяти баллистических ракет в ответ на спецоперацию США по ликвидации главы подразделения "Эль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
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США впервые показали разрушенную ракетным ударом Ирана базу Айн-аль-Асад
Российский Диалогвчера в 14:45
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