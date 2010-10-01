Армия и оружие

Российский ДиалогРоссийский ДиалогСША впервые показали разрушенную ракетным ударом Ирана базу Айн-аль-Асад

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В начале этой недели группа зарубежных журналистов по приглашению командования операции "Непоколебимая решимость" посетила авиабазу Айн-аль-Асад в Ираке, по которой Иран выпустил около десяти баллистических ракет в ответ на спецоперацию США по ликвидации главы подразделения "Эль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
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