Политика
Газета.RuСША введут санкции против Китая из-за иранской нефти
По словам Помпео, санкции водятся из-за того, что КНР транспортировал нефть из Ирана вопреки санкционным мерам против этой страны. Помпео приравнял такие действия к акции оказания максимального давления США на Иран.
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Общество
Новосибирским школам запретили «звонки для учителя»
Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
РИА Новости вчера в 23:57
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Происшествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.
Газета.Ru вчера в 22:51
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС вчера в 11:21
Экономика
Российские семьи со среды могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
РИА Новости вчера в 03:54
Политика
Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским
Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 20:42
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе показали чувства на публике
Российские актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе появились вместе на светском мероприятии 24 сентября, где не стали скрывать, что друг к другу неравнодушны.
Вечерняя Москва вчера в 20:07
Кино
Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Стоит отметить, что «Игра престолов» завоевала четвертую в своей истории «Эмми» как лучший драматический сериал – рекордное число побед в самой престижной номинации премии.
RuNews24.ru 23 сентября в 04:13
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить
Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Транспорт
В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах
Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.
RT на русском вчера в 23:14
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Политика
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском вчера в 12:30
Космос
Последний «Союз-ФГ» доставил космонавтов на МКС
На МКС прибыли россиянин Олег Скрипочка, астронавт из США Джессика Меир, а также первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Lenta.ru вчера в 15:58
Происшествия
В ЕАО столкнулись поезд и автомобиль на Транссибе
Грузовой поезд и автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в ЕАО, никто не пострадал, движение поездов остановлено, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 01:19
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет
Новые Известия 24 сентября в 03:19
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Lenta.ru вчера в 03:26
Политика
МИД ФРГ назвал происходящее на Украине «агрессией в центре Европы»
МИД ФРГ назвал происходящее на Украине «агрессией в центре Европы».
ФАН 01:13
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Космос
На орбиту запустят два российских интеллектуальных спутника «Танюша»
Еще два российских микроспутника "Танюша" запустят на орбиту в конце 2019 года, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов.
РИА Новости вчера в 19:43
Политика
В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине
Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.
RT на русском вчера в 23:59
Происшествия
На востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле
Семь человек пострадали при пожаре в хостеле не востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:08
Шоу-бизнес
Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru вчера в 06:52
Кино
Актер Федор Добронравов рассказал о съемках нового сезона «Сватов»
Уроженец Таганрога Федор Добронравов рассказал о седьмом сезоне сериала.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:59
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных устройств
Android 10 (Go Edition) разработана специально для смартфонов, объём оперативной памяти которых не превышает 1,5 ГБ.
Live24 00:25
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru вчера в 14:55
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня 24 сентября в 18:33
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости вчера в 10:41