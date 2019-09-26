Политика

Газета.RuГазета.RuСША введут санкции против Китая из-за иранской нефти

По словам Помпео, санкции водятся из-за того, что КНР транспортировал нефть из Ирана вопреки санкционным мерам против этой страны. Помпео приравнял такие действия к акции оказания максимального давления США на Иран.
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В США ввели новые санкции против Китая

Комсомольская правда06:25

Власти США ввели новые санкции за сотрудничество с Ираном

RT на русскомвчера в 17:57

Иран внес организацию United Against Nuclear Iran в список террористических

REGNUM05:37

Пекин осудил введение США санкций против компаний из КНР за связи с Ираном

ТАСС04:09

США введут новые санкции против Китая за транспортировку иранской нефти

РИА Новостивчера в 21:49

США вводят новые санкции против Китая за транспортировку иранской нефти

ПРАЙМвчера в 20:18

Пекин осудил введение США санкций против компаний из КНР за связи с Ираном

Известия04:58
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Происшествия

Скончался адвокат Александра Кокорина

Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Политика

Рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа с Зеленским

В Соединенных Штатах рассекретили жалобу американского разведчика на переговоры главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
NewInform 04:54
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
ТАСС 02:49
Политика

Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН

Газета.Ru вчера в 11:19
Политика

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

REGNUM 06:13
Политика

Нацсовет лишил телеканал «112 Украина» лицензий на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины принял решение лишить телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание.
РБК 06:22
Общество

Россиянам запретят курить на балконах

Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Происшествия

СК назвал возможные причины жесткой посадки Boeing в Барнауле

Следователи рассматривают две основные версии в качестве возможных причин, которые привели к жесткой посадке лайнера в аэропорту Барнаула.
Российская газета 05:57
Шоу-бизнес

В палату к Анастасии Заворотнюк привезли ее младшую годовалую дочь

В больничную палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь Милу, сообщает издание "Дни.ру", ссылаясь на информацию, полученную от медперсонала столичной клиники.
Ugpressa.ru вчера в 15:23
Политика

Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Политика

Кремль: письмо Путина о моратории на РСМД не встретило понимания

Президент России Владимир Путин направил послание о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), для борьбы с напряженностью в мире, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:20
Кино

Вышел трейлер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, который сняли в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
ТАСС 24 сентября в 10:09
Политика

Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия 04:53
Происшествия

Защита обвиняемого в изнасиловании детей священника обжалует его арест

Известия 04:37
Шоу-бизнес

Максим Галкин обнаружил своё сходство с Ксенией Собчак

Развлекаются таким образом даже другие звёзды. Так, например, Максим Галкин недавно выяснил, что похож на телеведущую Ксению Собчак.
Discover24 05:30
Общество

Илон Маск ответил на приглашение приехать на форум в Краснодар

Известный американский изобретатель и инженер Илон Маск ответил в соцсетях на приглашение посетить форум предпринимателей в Краснодаре "Дело за малым".
Российская газета 05:00
Кино

Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене»

Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
Культуромания 03:28
Шоу-бизнес

Бузовой предрекают участь Заворотнюк и Фриске

Таролог Марианна Абравитова заявила, что если певица Ольга Бузова не перестанет жить по принципу «объять необъятное» и будет хвататься за все подряд, то ее постигнет та же участь, что и Дмитрия Хворостовского, Жанну Фриске, а теперь и Анастасию Заворотнюк.
Вечерний курьер 04:48
Футбол

«Тоттенхэм» оценивает Кейна в 250 млн фунтов

Руководство клуба установило цену на форварда в 250 млн фунтов стерлингов.
Газета.Ru вчера в 23:54
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Единоборства

Федерация бокса России накажет виновников конфликта в Екатеринбурге

РБК 06:41
Гаджеты

Раскрыт секрет автономности Apple Watch Series 5

Live24 03:15
Политика

Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК 03:33
Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Гаджеты

Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном

Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru 24 сентября в 04:49
Космос

Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура

Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.
Мойка78 вчера в 11:01
Политика

Зеленский рассказал о беседе с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Происшествия

Российский следователь угоняла машины мертвых

Lenta.ru 05:46
Политика

Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выступает в пользу восстановления авиасообщения с Грузией.
Народные новости вчера в 17:37
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