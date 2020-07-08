Политика
РБКСША введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента.
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с чего всё началось
По словам американского госсекретаря Майка Помпео, Китай продолжает «систематически препятствовать поездкам в Тибетский автономный район и другие тибетские районы американских дипломатов и других официальных лиц, журналистов и туристов».Телеканал RTVIвчера в 17:40
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Финансы
Рубль сохранил позиции на валютном рынке Таджикистана
Нацбанк Таджикистана объявил, что курс одного евро по отношению к сомони составляет 11,5708.
Sputnik Таджикистан 06 июля в 06:58
Общество
В Белграде протестующие ворвались в здание парламента
Известия вчера в 23:29
Происшествия
Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии
Известия вчера в 10:56
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Здоровье
На Украине заявили, что могут стать эпицентром COVID-19
Реальное число инфицированных коронавирусом на Украине может достигать 150 тысяч, что может наградить страну статусом эпицентра заболеваемости в Европе.
Rusvesna.su 00:51
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com вчера в 05:29
Происшествия
Сильный ветер повалил в Москве и Подмосковье 130 деревьев
Москва, 8 июля 2020, 08:50 — REGNUM В Москве и Московской области сильным ветром повалено 130 деревьев, сообщили ТАСС в экстренных службах.
REGNUM 01:50
Политика
Посольство США указало на кампанию против свободы прессы в России
Преследование журналистов в России, привлекшее общественное внимание в последние дни, напоминает кампанию против свободы прессы.
Компания 01:37
Происшествия
МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова
«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК 06 июля в 13:01
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Происшествия
В Саратове штормовым ветром сорвало крышу с двухэтажного здания
Саратов, 8 июля 2020, 08:28 — REGNUM На Саратов 7 июля обрушился сильный ветер.
REGNUM 01:28
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru вчера в 11:46
Общество
Глава Марий Эл поздравил с Днем семьи, любви и верности
МедиаПоток 01:30
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» в чемпионате России по футболу
РИА Новости вчера в 15:40
Политика
Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев
Lenta.ru вчера в 23:29
Общество
Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ
О втором случае излечения от ВИЧ сообщалось в марте 2019 года, это был пациент из Великобритании.
Взгляд.ру 01:33
Единоборства
Российский боец Ян вышел из карантина перед боем за титул чемпиона UFC
Недавно представители Яна сообщили новостному порталу ТАСС о результатах теста спортсмена на коронавирус.
CT news вчера в 14:44
Футбол
Луиз Адриану удалил из Instagram все фотографии с русской женой
Экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану удалил со своей страницы в Instagram все фотографии с русской женой Екатериной Дорожко.
Спорт-Экспресс 06 июля в 21:38
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом
Всего в Новосибирской области официально зарегистрирован 6 831 пациент с коронавирусом (в том числе 401 ребенок), 4 507 человек выписаны, скончались 124 человека.
REGNUM 01:30
Культура
Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете
Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте.
RT на русском вчера в 07:13
Общество
Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы отчислили из гимназии из-за ее неординарности
Супруг Глюкозы Александр Чистяков сообщил, что их дочь выгнали из школы перед самым окончанием учебного года.
Актуальные Новости вчера в 13:07
Армия и оружие
ЗРС С-500 «Прометей» поступят в ВС России уже в 2020 году
Поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 "Прометей" в российскую армию запланированы на нынешний год.
Газета.Ru вчера в 17:50
Армия и оружие
Пентагон задействует спутники для прицеливания
Популярная механика вчера в 12:30