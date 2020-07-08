Политика

РБКРБКСША введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета

США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента.
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с чего всё началось
По словам
 американского госсекретаря Майка Помпео, Китай продолжает «систематически препятствовать поездкам в Тибетский автономный район и другие тибетские районы американских дипломатов и других официальных лиц, журналистов и туристов».
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