с чего всё началось

США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Финансы Рубль сохранил позиции на валютном рынке Таджикистана Нацбанк Таджикистана объявил, что курс одного евро по отношению к сомони составляет 11,5708.

Здоровье На Украине заявили, что могут стать эпицентром COVID-19 Реальное число инфицированных коронавирусом на Украине может достигать 150 тысяч, что может наградить страну статусом эпицентра заболеваемости в Европе.

Происшествия МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова «Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин. 448

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 3,1K

Единоборства Российский боец Ян вышел из карантина перед боем за титул чемпиона UFC Недавно представители Яна сообщили новостному порталу ТАСС о результатах теста спортсмена на коронавирус.

Футбол Луиз Адриану удалил из Instagram все фотографии с русской женой Экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану удалил со своей страницы в Instagram все фотографии с русской женой Екатериной Дорожко.