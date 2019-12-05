Политика

Газета.RuГазета.RuСША ввели новые антироссийские санкции

США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева. Их обвинили в краже более $100 млн с помощью вредоносной программы Dridex.
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с чего всё началось
В четверг, 5 декабря, министерство финансов США объявило
 о введении санкций в отношении шести российских компаний и хакерской группировки Evil Corp. (известна также как Dridex gang).
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