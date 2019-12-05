Политика
Газета.RuСША ввели новые антироссийские санкции
США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева. Их обвинили в краже более $100 млн с помощью вредоносной программы Dridex.
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Кино
В сети появился трейлер фильма «Черная вдова»
Действие нового фильма происходит между событиями «Капитана Америки: Гражданская война» и «Мстителями: Война бесконечности».
Происшествия
В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием 13 автомобилей
Два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.
Армия и оружие
Сирийские исламисты обзавелись современными немецкими танками
Как сообщает "Лента.ру", пользователи сети обратили внимание на опубликованные в Twitter фотографии, на которых боевики из исламистской группировки "Джейш аль-Ислам", воюющие на территории Сирии, запечатлены на фоне современных немецких танков Leopard 2.
Общество
Навальный нашел у жены Медведева самолет за 50 млн долларов
Здоровье
Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
Политика
Трамп пригрозил последствиями за недостаточный вклад в бюджет НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может ввести торговые ограничения в отношении стран, которые не вносят достаточный вклад в финансирование Североатлантического альянса.
Общество
WP: в США умер экс-майор КГБ Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году
Бывший майор Комитета государственной безопасности СССР Виктор Шеймов, вывезенный из Москвы агентами американского Центрального разведывательного управления в 1980 году, умер в Соединенных Штатах в возрасте 73 лет.
Экономика
На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Самым позитивным Коболев назвал заключение нового контракта о транзите газа, который «Газпром» может подписать с новым оператором украинской газотранспортной системы, отделенном от «Нафтогаза».
Экономика
«Роснано» за 20 млрд руб. создаст фонд развития цифровой экономики
В свою очередь, руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс указал на то, что фонд планирует оказывать поддержку и проектам малого бизнеса, поэтому ему нужно дополнительные 1,5 млрд рублей на отдельный фонд, который будет инвестировать только в малые технологичные фирмы.
Волейбол
«Зенит» одержал первую победу на клубном ЧМ по волейболу
Казанский "Зенит" одержал первую победу на проходящем в Бразилии клубном чемпионате мира по волейболу.
Общество
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Космос
Огневые испытания двигателей десантного модуля миссии «ЭкзоМарс» проведут в России
Двигательная установка десантного модуля "ЭкзоМарс" пройдет в 2020 году огневые испытания в Конструкторском бюро химического машиностроения (г. Королев, Московская область).
Здоровье
Названы опасные для мозга продукты
Портал «МедикФорум» предостерегает от употребления некоторых продуктов, которые могут навредить головному мозгу.
Хоккей
Радулов участвует в тренировке «Далласа» перед «Виннипегом»
«Даллас» проводит тренировку в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».
Энергетика
ОПЕК одобрила сокращение добычи нефти до 1,7 млн баррелей в сутки
Ранее News.ru писал, что страны ОПЕК+ могут обсудить дополнительное сокращение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки к текущей квоте в 1,2 млн баррелей в сутки в качестве основного сценария после марта 2020 года.
Общество
В протестах в Париже участвуют около 250 тысяч человек
Политика
Медведев пошутил про Гарика Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил про поход юмориста Гарика Харламова на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос коллеги шоумена Тимура Батрутдинова.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Политика
Путин заявил о готовности продлить СНВ-3
«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
Политика
Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата
Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
Здоровье
В Приморье впервые имплантировали слуховой аппарат
В Приморье в детской краевой клинической больнице №1 впервые провели операцию по имплантации слухового аппарата ребенку, страдающему врожденным лор-заболеванием, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Футбол
ЦСКА сделал предложение по форварду сборной Словакии
Мартин Петраш, представитель агентства, которое ведёт дела форварда «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика, сообщил, что московский ЦСКА сделал предложение по его клиенту.
Авто
Volkswagen анонсировал новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
Врачи рассказали РИА Новости в преддверии приближающегося сезона корпоративов и предновогодних встреч, как правильно пить спиртные напитки без вреда для здоровья, почему лучше заедать алкоголь жирным мясом и что поможет на утро после празднований.
Футбол
«Кальяри» выбил «Сампдорию» из Кубка Италии
Футболисты «Кальяри» в матче четвертого раунда Кубка Италии дома переиграли «Сампдорию».
Фигурное катание
В Турине стартует финал Гран-при по фигурному катанию
Завершится финал Гран-При в воскресенье показательными выступлениями.
Происшествия
В Забайкалье открыт центр по выплатам пострадавшим в ДТП с автобусом
Политика
В Киеве допустили предоставление Донбассу дополнительных полномочий
Помощник украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина после саммита в нормандском формате готова провести конституционную реформу в части децентрализации, в рамках которой у неподконтрольных сейчас Киеву территорий Донбасса могут появиться дополнительные полномочия, передает ТАСС.