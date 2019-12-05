с чего всё началось

США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева. Их обвинили в краже более $100 млн с помощью вредоносной программы Dridex.

Происшествия В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием 13 автомобилей Два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Армия и оружие Сирийские исламисты обзавелись современными немецкими танками Как сообщает "Лента.ру", пользователи сети обратили внимание на опубликованные в Twitter фотографии, на которых боевики из исламистской группировки "Джейш аль-Ислам", воюющие на территории Сирии, запечатлены на фоне современных немецких танков Leopard 2.

Здоровье Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.

Политика Трамп пригрозил последствиями за недостаточный вклад в бюджет НАТО Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может ввести торговые ограничения в отношении стран, которые не вносят достаточный вклад в финансирование Североатлантического альянса.

Экономика «Роснано» за 20 млрд руб. создаст фонд развития цифровой экономики В свою очередь, руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс указал на то, что фонд планирует оказывать поддержку и проектам малого бизнеса, поэтому ему нужно дополнительные 1,5 млрд рублей на отдельный фонд, который будет инвестировать только в малые технологичные фирмы.

Общество Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Энергетика ОПЕК одобрила сокращение добычи нефти до 1,7 млн баррелей в сутки Ранее News.ru писал, что страны ОПЕК+ могут обсудить дополнительное сокращение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки к текущей квоте в 1,2 млн баррелей в сутки в качестве основного сценария после марта 2020 года.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.

Политика Путин заявил о готовности продлить СНВ-3 «Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.

Здоровье В Приморье впервые имплантировали слуховой аппарат В Приморье в детской краевой клинической больнице №1 впервые провели операцию по имплантации слухового аппарата ребенку, страдающему врожденным лор-заболеванием, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Футбол ЦСКА сделал предложение по форварду сборной Словакии Мартин Петраш, представитель агентства, которое ведёт дела форварда «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика, сообщил, что московский ЦСКА сделал предложение по его клиенту.

Здоровье Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах Врачи рассказали РИА Новости в преддверии приближающегося сезона корпоративов и предновогодних встреч, как правильно пить спиртные напитки без вреда для здоровья, почему лучше заедать алкоголь жирным мясом и что поможет на утро после празднований.