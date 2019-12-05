Политика
РИА НовостиСША ввели новые санкции в отношении России
США ввели санкции против российских компаний и физических лиц, которые, как утверждают власти, были связаны с киберпреступлениями. Об этом сообщает американский Минфин.
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Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Происшествия
ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель
Управлявший автомобилем Audi A7 мужчина, из-за которого произошла авария с участием 13 машин на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Политика
Путин заявил о готовности продлить СНВ-3 без всяких условий
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить СНВ-3 без всяких условий.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Общество
Попавшее под санкции США российское судно арестовано в Сингапуре
Российское судно «Севастополь», попавшее под санкции США, арестовано властями порта Сингапура за долги.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев заявил о проблемах со здоровьем
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери
Дочь известного исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория 26 ноября отметила день рождения.
Происшествия
В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина
Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
Авто
Первый российский электрокар Zetta скоро появится в продаже
Шоу-бизнес
Эмма Стоун показала помолвочное кольцо
Хоть Эмма Стоун и признавалась, что не представляет своей жизни без Райана Гослинга, связать эту самую жизнь она готовится с другим мужчиной: на днях Эмма обручилась со сценаристом телешоу Saturday Night Live Дэйвом МакКари.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского.
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем.
Общество
Медведев рассказал о росте доходов россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Общество
Во Франции началась всеобщая забастовка против пенсионной реформы
5 декабря во Франции по призыву всех профсоюзов началась всеобщая бессрочная забастовка против правительственной пенсионной реформы, сообщает сайт Всеобщей конфедерации труда (Confederation Generale Travail/CGT) – крупнейшего и старейшего профсоюза Франции, который и был инициатором этой акции протеста.
Космос
Зонд Parker измерил потоки частиц вблизи Солнца
Зонд успешно выдерживает экстремальные условия и передает ученым данные о солнечных ветрах и нагреве короны.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Политика
Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал вызов на бой боксером Чахкиевым
Емельяненко отметил, что его сейчас будут вызывать на бой все, пишет RT.
Шоу-бизнес
Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах
Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах Елене Летучей исполняется 41 год.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
Автоспорт
В «Газпроме» опровергли возможность возвращения в «Формулу-1»
Российская нефтегазовая компания «Газпром» опровергла информацию СМИ о возможном возвращении в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.
Баскетбол
ЦСКА победил «Жальгирис» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА добились победы над литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
Общество
Полпред поддержал муниципальные власти Хакасии
В рамках рабочей поездки в Абакан полномочный представитель Президента РФ в Сибири Сергей Меняйло провел встречу с главами ряда районов и городов Хакасии.
Общество
В ГИБДД планируют изменить правила сдачи экзамена на права
По информации ТАСС, в госавтоинспекции планируют отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.
Футбол
Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты
Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
Гаджеты
Бюджетный Samsung Galaxy Note 10 Lite показали до премьеры
Samsung Galaxy Note 10 Lite будет представлен только 12 декабря, но его уже показали до премьеры.
Хоккей
«Коламбус» представил трибьют ролик в честь Панарина
В первой рекламной паузе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был представлен трибьют-ролик, сделанный "Коламбус Блю Джекетс" в честь бывшего игрока Артемия Панарина.
Экономика
Неработающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 января
В Пенсионном фонде России заявили, что с 1 января 2020 года страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. Об этом сообщает "Российская газета".