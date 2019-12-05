с чего всё началось

США ввели санкции против российских компаний и физических лиц, которые, как утверждают власти, были связаны с киберпреступлениями. Об этом сообщает американский Минфин.

Происшествия ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель Управлявший автомобилем Audi A7 мужчина, из-за которого произошла авария с участием 13 машин на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.

Шоу-бизнес Эмма Стоун показала помолвочное кольцо Хоть Эмма Стоун и признавалась, что не представляет своей жизни без Райана Гослинга, связать эту самую жизнь она готовится с другим мужчиной: на днях Эмма обручилась со сценаристом телешоу Saturday Night Live Дэйвом МакКари.

Общество Медведев рассказал о росте доходов россиян Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента.

Общество Во Франции началась всеобщая забастовка против пенсионной реформы 5 декабря во Франции по призыву всех профсоюзов началась всеобщая бессрочная забастовка против правительственной пенсионной реформы, сообщает сайт Всеобщей конфедерации труда (Confederation Generale Travail/CGT) – крупнейшего и старейшего профсоюза Франции, который и был инициатором этой акции протеста.

Космос Зонд Parker измерил потоки частиц вблизи Солнца Зонд успешно выдерживает экстремальные условия и передает ученым данные о солнечных ветрах и нагреве короны.

Автоспорт В «Газпроме» опровергли возможность возвращения в «Формулу-1» Российская нефтегазовая компания «Газпром» опровергла информацию СМИ о возможном возвращении в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.

Общество Полпред поддержал муниципальные власти Хакасии В рамках рабочей поездки в Абакан полномочный представитель Президента РФ в Сибири Сергей Меняйло провел встречу с главами ряда районов и городов Хакасии.

Футбол Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.

Хоккей «Коламбус» представил трибьют ролик в честь Панарина В первой рекламной паузе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был представлен трибьют-ролик, сделанный "Коламбус Блю Джекетс" в честь бывшего игрока Артемия Панарина.