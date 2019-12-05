Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША ввели новые санкции в отношении России

США ввели санкции против российских компаний и физических лиц, которые, как утверждают власти, были связаны с киберпреступлениями. Об этом сообщает американский Минфин.
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с чего всё началось
Министерство финансов США объявило
 о введении санкций в отношении шести российских компаний и хакерской группировки Evil Corp. (известна также как Dridex gang), а также 17 связанных с ними лиц, среди которых есть граждане России, Украины, Узбекистана, Молдавии, Греции, Израиля и Испании.
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