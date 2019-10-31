Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША ввели новые санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
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США ввели санкции против строительного сектора Ирана

ТАСС19:48

США ввели новые санкции против Ирана

Газета.Ru19:10

США расширили санкции против Ирана

Коммерсантъ19:12

США расширили санкции против Ирана

РБК19:46

США расширили санкции против Ирана

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Московский Комсомолец18:55

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Lenta.ruвчера в 22:10
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В Сети появилось фото стоящего Владимира Зеленского перед занимающим пост генсека НАТО Йенсом Столтенбергом, который в это время сидел.
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Каждый год государственные корпорации тратят на поддержку профессиональных футбольных клубов примерно 7 млрд рублей.
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В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
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С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
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Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова

Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
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В ДТП в Омской области погибли два человека

Два человека погибли и еще шестеро пострадали в четверг в автоаварии с выездом на встречную полосу в Омской области, сообщает УМВД по региону.
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Следственный комитет РФ опубликовал видео с убийцей малыша, которого зарезали в детском саду в Нарьян-Маре.
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Дан старт процедуре импичмента Трампа

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