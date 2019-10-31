Политика
РИА НовостиСША ввели новые санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
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Здоровье
Из Национального медцентра здоровья детей уволили трансплантологов и закрыли целое отделение
Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей минздрава РФ уволили ведущих трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко, а также по собственному желанию готовится уйти заведующий отделением Анатолий Попа.
FreeNews-Volga 01:16
Транспорт
СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань
Правительство выбирало между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб. Изначально проект новой трассы правительство внесло в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.
РБК 17:39
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия 16:45
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон совершает попытки наладить отношения с Меган Маркл
Как передает Express, Миддлтон позвонила Маркл и провела беседу, а также она старается собрать всех членов семьи вместе, чтобы помочь герцогине Сассекской в трудной ситуации.
Дни24 вчера в 03:37
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Вечерний курьер вчера в 16:58
Гаджеты
Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны
Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.
UfacityNews.ru 16:05
Наука
Изучен механизм защиты человека от золотистого стафилококка
Шведские исследователи провели анализ существующих данных о золотистом стафилококке, чтобы понять, как кожа человека противостоит ему.
Goroday.ru вчера в 17:35
Политика
В Сети появилось фото Зеленского, стоящего перед сидящим генсеком НАТО
В Сети появилось фото стоящего Владимира Зеленского перед занимающим пост генсека НАТО Йенсом Столтенбергом, который в это время сидел.
Дни24 07:40
Футбол
Госкорпорации тратят на поддержку футбольных клубов 7 млрд рублей ежегодно
Каждый год государственные корпорации тратят на поддержку профессиональных футбольных клубов примерно 7 млрд рублей.
АБН 09:48
Происшествия
В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
РБК 14:46
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Политика
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
Политика
Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова
Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
РБК 19:14
Политика
Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском 16:25
Происшествия
В ДТП в Омской области погибли два человека
Два человека погибли и еще шестеро пострадали в четверг в автоаварии с выездом на встречную полосу в Омской области, сообщает УМВД по региону.
РИА Новости 02:14
Шоу-бизнес
Джиган станет отцом в четвертый раз
Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
StarHit.ru 05:00
Технологии
Пользователей Android атаковал «неудаляемый» вирус
Специалисты по кибербезопасности Symantec выявили новый вирус Xhelper, поражающий гаджеты, работающие на операционной системе Android.
Известия 18:48
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 06:25
Общество
Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 14:46
Происшествия
СК показал допрос убийцы малыша в детсаду в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал видео с убийцей малыша, которого зарезали в детском саду в Нарьян-Маре.
Life.ru 09:52
Политика
Дан старт процедуре импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 11:35
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Технологии
Microsoft перепутала обновления для пользователей
Компания советовала всем пользователям домашней модификации и владельцам устройств с ОС версии 10 Pro пропустить установку апдейта с Autopilot.
OAnews вчера в 21:00
Фигурное катание
Фигурист Козловский объяснил, зачем вырвал букет из рук партнерши
Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой одержал победу на этапе Гран-при Skate Canada, а после на церемонии награждения вырвал из рук партнерши букет цветов, объяснил свой поступок.
Sport24.ru 07:06
ЖКХ
Не платить за некачественные услуги ЖКХ предложили в Госдуме
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение разрешить жителям России не оплачивать коммунальные услуги, не соответствующие нормам качества.
Народные новости 21:14
Космос
Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе
Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
Восток-Медиа вчера в 12:08