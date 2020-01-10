Политика
Вести.ФинансСША ввели новые санкции против Ирана
США с 10 января ввели санкции против 8 чиновников и ведущих секторов экономики Ирана с доходами миллиарды долларов ежегодно в ответ на ракетные обстрелы американских баз, заявил на брифинге глава Минфина США Стивен Мнучин.
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с чего всё началось
В сообщении Минфина США, посвященном вводу новых санкций против Ирана, говорится, что их целями станут крупнейшие производители стали, алюминия, меди и железа в Иране, которые «коллективно приносят стране миллиарды долларов ежегодно».РБКвчера в 11:14
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Политика
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В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки
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Поклонники сериала переживают из-за задержки выхода седьмого сезона.
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Голкипер «Ливерпуля» Кариус вновь пропустил после грубой ошибки
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В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
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Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму
"Сделано много, но еще не все, еще предстоит поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался", — сказал глава государства на совещании, посвященном развитию полуострова.
Интернет
Не всех пользователей Windows 10 заставят перейти на новый браузер
В декабре в сети появилось сообщение, что Microsoft автоматически переведёт пользователей операционной системы Windows 10 на новый браузер Microsoft Edge на движке Chromium.
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Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
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Сыгравший в «Терминаторе» Джона Коннора актер шокировал внешним видом
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С 18 января увеличится стоимость проезда по ЗСД
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СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина
Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
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Смартфон Samsung Galaxy A51 получит новую версию с 5G модемом
Спорт
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В Международном олимпийском комитете подтвердили возможность пересмотра дел в отношении российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом в 2017 году, в связи с открывшимися обстоятельствами по подмене проб в московской антидопинговой лаборатории.
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WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцев
США и Иран в последние дни вели тайные переговоры через швейцарское посольство в Тегеране.
Авто
Новый кроссовер Toyota представят во второй половине 2020 года
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Иван Ургант подшутил над беременной женой Константина Эрнста
Руководитель Первого канала 58-летний Константин Эрнст готовится стать отцом.
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В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Игры
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Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
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Видео экс-депутата Рады с угрозой в адрес Путина высмеяли в Сети
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Ученые визуализировали получение синтетического метана
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Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.