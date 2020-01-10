Политика

Вести.ФинансВести.ФинансСША ввели новые санкции против Ирана

США с 10 января ввели санкции против 8 чиновников и ведущих секторов экономики Ирана с доходами миллиарды долларов ежегодно в ответ на ракетные обстрелы американских баз, заявил на брифинге глава Минфина США Стивен Мнучин.
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 Минфина США, посвященном вводу новых санкций против Ирана, говорится, что их целями станут крупнейшие производители стали, алюминия, меди и железа в Иране, которые «коллективно приносят стране миллиарды долларов ежегодно».
РБКвчера в 11:14

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Что известно о новых санкциях США против Ирана

RT на русскомвчера в 14:23

США ужесточили санкционный режим в отношении Ирана

ТАССвчера в 13:17

США ввели санкции в отношении Ирана за атаку на базы в Ираке

Московский Комсомолецвчера в 10:56

Минфин США конкретизировал новые санкции против Ирана

Интерфаксвчера в 11:28

США расширяют санкции против Ирана

Украина.рувчера в 11:25

США объявили о вводе санкций против Ирана в ответ на атаки

РБКвчера в 11:32

США ввели санкции против 17 компаний из Ирана

РИА Новостивчера в 11:10
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Политика

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

ТАСС вчера в 23:52
Армия и оружие

Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»

РИА Новости вчера в 20:51
Общество

Умер правивший 50 лет султан Омана

Lenta.ru вчера в 19:27
Происшествия

Стало известно о развороте украинского лайнера перед крушением

Украинский пассажирский лайнер Boeing 737, потерпевший крушение в Иране, перед катастрофой сделал разворот и возвращался в аэропорт.
Lenta.ru 09 января в 01:54
Происшествия

Иранца с мачете задержали у резиденции Трампа во Флориде

Мужчину, который был вооружён мачете, задержали во Флориде недалеко от резиденции Дональда Трампа.
Южный Федеральный вчера в 20:49
Шоу-бизнес

Кристине Орбакайте не понравился макияж 7-летней дочери Клавдии

Кристина Орбакайте не запрещает 7-летней дочери Клавдии пользоваться косметикой, несмотря на ее возраст.
Дни24 вчера в 09:54
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 05:16
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки

В Народной милиции ЛНР заявили, что в минувшие сутки украинская армия дважды обстреляла самопровозглашенную республику.
Московский Комсомолец 09 января в 01:07
Автоспорт

Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции

Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
МонаВиста вчера в 05:13
Общество

Синоптики ожидают температурных рекордов на следующей неделе

Погода в Москве на следующей неделе приблизится к рекордным значениям.
RT на русском 00:22
Кино

Новый герой появится в седьмом сезоне сериала «Сваты»

Поклонники сериала переживают из-за задержки выхода седьмого сезона.
ToDay News Ufa 09 января в 06:57
Футбол

Голкипер «Ливерпуля» Кариус вновь пропустил после грубой ошибки

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», совершил очередную результативную ошибку.
Матч ТВ вчера в 19:06
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
Общество

Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Известия вчера в 09:23
Политика

Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму

"Сделано много, но еще не все, еще предстоит поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался", — сказал глава государства на совещании, посвященном развитию полуострова.
РИА Новости вчера в 07:27
Интернет

Не всех пользователей Windows 10 заставят перейти на новый браузер

В декабре в сети появилось сообщение, что Microsoft автоматически переведёт пользователей операционной системы Windows 10 на новый браузер Microsoft Edge на движке Chromium.
iXBT.com вчера в 23:26
Общество

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости 09 января в 14:46
Шоу-бизнес

Сыгравший в «Терминаторе» Джона Коннора актер шокировал внешним видом

Новости РуФокс вчера в 10:19
Транспорт

С 18 января увеличится стоимость проезда по ЗСД

Цена проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД) увеличится с 18 января 2020 года.
Невские Новости вчера в 06:26
Общество

СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
REGNUM вчера в 18:49
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A51 получит новую версию с 5G модемом

ToDay News Ufa вчера в 11:17
Спорт

МОК подтвердил возможность пересмотра дел российских спортсменов

В Международном олимпийском комитете подтвердили возможность пересмотра дел в отношении российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом в 2017 году, в связи с открывшимися обстоятельствами по подмене проб в московской антидопинговой лаборатории.
РБК вчера в 16:05
Политика

WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцев

США и Иран в последние дни вели тайные переговоры через швейцарское посольство в Тегеране.
РБК вчера в 21:37
Авто

Новый кроссовер Toyota представят во второй половине 2020 года

По прогнозам источника, дебют нового компактного кроссовера состоится во второй половине нынешнего года, а европейские продажи начнутся в первом квартале следующего года.
Тарантас Ньюс 08 января в 22:38
Шоу-бизнес

Иван Ургант подшутил над беременной женой Константина Эрнста

Руководитель Первого канала 58-летний Константин Эрнст готовится стать отцом.
Uznayvse.ru 09 января в 06:25
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
Игры

При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
REGNUM 00:34
Политика

Видео экс-депутата Рады с угрозой в адрес Путина высмеяли в Сети

Невские Новости вчера в 22:33
Наука

Ученые визуализировали получение синтетического метана

Индикатор вчера в 08:46
Шоу-бизнес

От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Kleo.ru вчера в 04:39
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