Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUСША ввели новые санкции против Ирана

В документе сказано, что Госсекретарь решил ввести новые ограничения для ещё большего усиления контроля над ядерной программой иранского режима. Помпео, как и все в США, не намерены ждать, пока Иран сможет получить настоящее ядерное оружие.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

США ввели новые санкции против Ирана

РИА Новостивчера в 19:03

США расширили санкции против Ирана

Эхо Москвывчера в 22:10

США ввели новые санкции против Ирана

Газета.Ruвчера в 19:10

США расширили санкции против Ирана

РБКвчера в 22:06

США ввели санкции против строительного сектора Ирана

ТАССвчера в 19:48

США расширили санкции против Ирана

Коммерсантъвчера в 19:12

США задумали отменить некоторые санкции против российских компаний в Иране

Lenta.ru30 октября в 22:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

VN.RU 30 октября в 23:18
Происшествия

Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 00:06
Футбол

Зенит — Томь 4:0

Нева Спорт 30 октября в 13:50
Музыка

Группа My Chemical Romance воссоединится

Life.ru 00:43
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Происшествия

В Петербурге загорелось здание автосервиса

Здание автосервиса загорелось в Петербурге, площадь пожара - 400 квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.
РИА Новости 02:06
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Происшествия

В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб

В результате массового ДТП на проспекте Фрунзе в Томске один человек погиб, пятеро пострадали.
Российская газета 01:48
Экономика

Рапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в $30-40 млрд.
ТАСС вчера в 19:45
Экономика

В России подорожает молочная продукция

Система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации молочной продукции, чтобы отслеживать пути их перемещения по территории России в целях создания единой информационной среды для пищевой безопасности.
URA.Ru 01:24
Общество

Микрокредиты в России запретили выдавать под залог жилья

С пятницы, 1 ноября, в России вступил в силу закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья или доли в нем, сообщает «Российская газета».
Lenta.ru вчера в 17:05
Политика

Депутат Рады расплакалась во время заседания

Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.
RT на русском 02:35
Происшествия

Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.
Известия вчера в 17:23
Авто

Более 4 тысяч автомобилей BMW отзывают в России

Росстандарт объявил о старте отзывной компании автомобилей BMW в России.
CarsWeek.ru вчера в 07:10
Космос

Ракету «Протон-М» отправили на Байконур

Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника "Электро-Л" №3 отправлен на Байконур.
ТАСС 02:15
Финансы

Как доллар и евро завершают октябрь: курс валют на четверг

Национальный банк Молдовы объявил официальный обменный курс на четверг, 31 октября.
Sputnik Молдова 30 октября в 12:58
Культура

На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева

Discover24 вчера в 03:21
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Политика

Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру

Известия вчера в 13:08
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика

Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане

Горошинский рассказал, что в аэропортах Тбилиси и Борисполе грузинским снайперам был обеспечен проход по поддельным документам без пограничного контроля.
Lenta.ru вчера в 19:35
Армия и оружие

Химики ЦВО получили новейший комплекс контроля специальной обработки

Силовой блок вчера в 09:25
Экономика

Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%

Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
ТАСС вчера в 17:37
Политика

Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика

НАТО призвало Россию вернуть Крым

В октябре этого году спикер украинского МИД Катерина Зеленко объявила, что Украина готова к переговорам о восстановлении украинского суверенитета над Крымом, однако первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «вопрос принадлежности полуострова России решен раз и навсегда», передает «Национальная служба новостей».
URA.Ru вчера в 10:03
Единоборства

Фьюри нокаутировал Строумэна, а Леснар взял реванш у Веласкеса

Строумэн избивает Фьюри, но британец смог перевести бой за пределы ринга и отправить соперника в нокдаун.
Sports.ru вчера в 07:50
Происшествия

Южнокорейский вертолет упал в Японском море

Вертолет Южной Кореи упал у берегов спорных островов Токто в Японском море.
Газета.Ru вчера в 20:07
Космос

Пентагон заказал систему передачи солнечной энергии из космоса

Вместе с подрядчиком Northrop Grumman ученые из лаборатории AFRL, основного научно-исследовательского центра военно-воздушных сил США, создадут и испытают на орбите систему беспроводной передачи энергии солнца для нужд Пентагона.
Хайтек+ вчера в 03:36
Общество

Систему «Гонец» предложили использовать в мониторинге транспорта

Помимо российской системы "Гонец", на территории России действуют зарубежные спутниковые системы подвижной связи.
РИА Новости 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное