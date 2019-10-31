Политика
ГЛАС.RUСША ввели новые санкции против Ирана
В документе сказано, что Госсекретарь решил ввести новые ограничения для ещё большего усиления контроля над ядерной программой иранского режима. Помпео, как и все в США, не намерены ждать, пока Иран сможет получить настоящее ядерное оружие.
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США задумали отменить некоторые санкции против российских компаний в Иране
Lenta.ru30 октября в 22:10
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