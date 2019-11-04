Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША ввели новые санкции против Ирана

Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил. Кроме того, в санкционном списке фигурируют девять имен.
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В МИД Ирана новые санкции США назвали бесполезными

Российская газета17:35

МИД Ирана назвал признаком отчаяния новые санкции США

РБК16:34

МИД Ирана прокомментировал новые санкции США против республики

ТАСС15:05

В МИД Ирана назвали бесполезными новые санкции США

Известия15:34

В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США

RT на русском15:11

Иранский МИД назвал новые санкции США бесполезными

РИА Новости14:46

США ввели санкции против сына аятоллы Ирана Али Хаменеи и членов генштаба

Коммерсантъ12:46
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Происшествия

На Урале пациентке больницы помыли лицо половой тряпкой

URA.Ru 10:31
Экономика

В России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru 16:13
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Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены

Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06:49
Экономика

Акции McDonald’s упали после увольнения гендиректора

Акции сети ресторанов быстрого питания McDonald's начали резко дешеветь после того, как гендиректора компании Стива Истербрука уволили из-за связи с подчиненной.
Известия 16:15
Культура

Светлаков и Галустян стали ведущими нового комедийного шоу

Телеканал СТС запустил новое юмористическое шоу «Русские не смеются» со Светлаковым и Галустяном в роли ведущих.
iReactor 13:02
Армия и оружие

В США назвали причины отставания от России в системах РЭБ

Российские системы РЭБ превосходят американские, а подготовка американских военных к противостоянию в радиоэлектронной борьбе слишком проста и не соответствует требованиям.
Военное обозрение 02 ноября в 09:49
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Общество

Найдены способы похудеть без физических упражнений

Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Происшествия

В Нижнем Новгороде жестоко убита беременная женщина

Российская газета 08:28
Политика

Трамп заявил, что не знаком с бывшим послом США на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал экс-посла США на Украине Мари Йованович "очень хорошей женщиной", и это все, что он знает о ней.
ТАСС 17:42
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Экономика

Госзакупки выросли на деньгах нацпроектов

Наиболее распространенным способом закупок по ФЗ-44 (о госзакупках) по итогам девяти месяцев остается электронный аукцион — на него пришлось 69% контрактов на сумму 3,6 трлн руб. (3,1 трлн руб. за такой же период 2018 года).
Коммерсантъ 17:29
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию

Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер вчера в 03:32
Общество

Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Политика

Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Политика

Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК 16:04
Футбол

Главный тренер «Аякса» не планирует возглавлять «Баварию»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что не станет возглавлять мюнхенскую «Баварию», сообщает FOX Sports.
Bookmaker-ratings.ru 16:07
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
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Общество

Врачи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи рассказали россиянам о продуктах, которыми стоит питаться осенью для поддержания иммунитета.
Gazeta.SPb 02 ноября в 23:16
Кино

Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Интернет

Компания Facebook обновила логотип

Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Политика

Путин напомнил о сплоченности и отстаивании ценностей

4 ноября Россия отметила День народного единства — праздник, установленный в память об освобождении Москвы от польских интервентов, освобождении, которое положило конец одной из самых трагических эпох в истории страны, — Смутному времени.
Вести.Ru 12:37
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Космос

Астронавты попробуют испечь свежее печенье на борту МКС

Территория новостей 01 ноября в 23:31
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Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
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Космос

Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке

Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.
REGNUM 02 ноября в 00:54
Спорт

Олимпийский чемпион Василенко умер в возрасте 43 лет

Спортсмен умер на 44-м году жизни. Об этом сообщил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.
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Политика

Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл

О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
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