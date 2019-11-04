Политика
РИА НовостиСША ввели новые санкции против Ирана
Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил. Кроме того, в санкционном списке фигурируют девять имен.
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Экономика
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
Экономика
Акции McDonald’s упали после увольнения гендиректора
Акции сети ресторанов быстрого питания McDonald's начали резко дешеветь после того, как гендиректора компании Стива Истербрука уволили из-за связи с подчиненной.
Культура
Светлаков и Галустян стали ведущими нового комедийного шоу
Телеканал СТС запустил новое юмористическое шоу «Русские не смеются» со Светлаковым и Галустяном в роли ведущих.
Армия и оружие
В США назвали причины отставания от России в системах РЭБ
Российские системы РЭБ превосходят американские, а подготовка американских военных к противостоянию в радиоэлектронной борьбе слишком проста и не соответствует требованиям.
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Общество
Найдены способы похудеть без физических упражнений
Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Происшествия
В Нижнем Новгороде жестоко убита беременная женщина
Политика
Трамп заявил, что не знаком с бывшим послом США на Украине
Президент США Дональд Трамп назвал экс-посла США на Украине Мари Йованович "очень хорошей женщиной", и это все, что он знает о ней.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Экономика
Госзакупки выросли на деньгах нацпроектов
Наиболее распространенным способом закупок по ФЗ-44 (о госзакупках) по итогам девяти месяцев остается электронный аукцион — на него пришлось 69% контрактов на сумму 3,6 трлн руб. (3,1 трлн руб. за такой же период 2018 года).
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Политика
Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Политика
Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
Футбол
Главный тренер «Аякса» не планирует возглавлять «Баварию»
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что не станет возглавлять мюнхенскую «Баварию», сообщает FOX Sports.
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Общество
Врачи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи рассказали россиянам о продуктах, которыми стоит питаться осенью для поддержания иммунитета.
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
Политика
Путин напомнил о сплоченности и отстаивании ценностей
4 ноября Россия отметила День народного единства — праздник, установленный в память об освобождении Москвы от польских интервентов, освобождении, которое положило конец одной из самых трагических эпох в истории страны, — Смутному времени.
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Космос
Астронавты попробуют испечь свежее печенье на борту МКС
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
Космос
Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке
Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.
Спорт
Олимпийский чемпион Василенко умер в возрасте 43 лет
Спортсмен умер на 44-м году жизни. Об этом сообщил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.
Политика
Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл
О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.