Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША ввели новые санкции против России

Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
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с чего всё началось
В четверг, 5 декабря, министерство финансов США объявило
 о введении санкций в отношении шести российских компаний и хакерской группировки Evil Corp. (известна также как Dridex gang).
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