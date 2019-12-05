с чего всё началось

Под новые санкции Минфина США попали 17 физических и семь юридических лиц. Как говорится в заявлении ведомства, ограничения введены за вредоносную деятельность в киберсфере. Некоторые из попавших под американские санкции являются гражданами РФ.

США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ

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