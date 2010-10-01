Политика
Реальное времяСША ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России. По данным "РИА Новости", санкции введены против трех граждан России и пяти компаниям, которые аффилированы с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
Футбол
Червиченко прокомментировал судейство в матче «Спартака» и «Ахмата»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче между «Спартаком» и «Ахматом» (3:0), который состоялся в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги.
ProstoProSport 14:21
Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Армия и оружие
На турецко-армянской границе замечены российские военные вертолеты
Согласно источникам, боевые машины задействованы для учений, которые Южный военный округ РФ проводит на своих базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении.
ГЛАС.RU 07:41
Общество
Жители Подмосковья смогут снова посещать кинотеатры с 1 августа
Кинотеатры возобновят свою работу в Подмосковье с 1 августа, но откроются только те, кто смог соблюсти все требования Роспотребнадзора.
ТАСС 15:14
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
Интерфакс 15:37
Политика
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе
Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.
Российская газета 15:08
Гаджеты
Apple выпустила обновление iOS 13.6
Компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 13.6 для своих смартфонов.
Деловое.ТВ 14:42
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Коммерсантъ 15:37
Игры
Вышел новый геймплейный трейлер Serious Sam 4
Издательством Devolver Digital вместе со студией Croteam был опубликован новый геймплейный трейлер шутера Serious Sam 4. В игре показаны некоторые новые и старые враги, наземные и воздушные.
The GEEK 09:13
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России
Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК 12:08
Авто
Премиум-аналог Chevrolet Captiva поступил в продажу
Кроссовер MG Hector Plus получил самые современные технологии и удобный салон на 6 мест. Новый MG Hector Plus вышел на индийский авторынок.
Про Кроссоверы 04:41
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Общество
Должно помочь. Пенсионерам готовят выплаты за советский стаж
Российские пенсионеры могут получить выплаты за стаж, накопленный со времен Советского Союза.
Primpress.ru 14:30
Политика
Госдума одобрила поправку о трехдневном голосовании
Госдума одобрила поправки, допускающие проведение голосования на парламентских выборах в течение трех дней.
Интерфакс 06:16
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru 10:09
Общество
ЦИК опубликовал декларацию о доходах Лукашенко
Rambler News Service 14:00
Футбол
«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя
Bookmaker-ratings.ru 10:56
Общество
ОНК: от Фургала после задержания требовали покинуть пост губернатора
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по обвинению в организации убийств, сообщил, что после задержания перед помещением в СИЗО на него оказывали давление.
Компания 10:18
Общество
В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК
Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:54
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 07:56
Армия и оружие
Истребители РФ поднялись на перехват самолетов США над Черным морем
Российские истребители были подняты для перехвата американских самолетов P-8A Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США, а также беспилотника MQ-9А над Черным морем.
РЕН ТВ вчера в 09:23
Политика
Рэпер Канье Уэст отказался от участия в выборах президента США
Канье Уэст, являющийся знаменитым американским музыкантом, не будет баллотироваться в президента США, хотя и заявлял обратное совсем недавно.
CT news 14:41
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Политика
В Баку демонстранты ворвались в здание парламента
Lenta.ru вчера в 20:58