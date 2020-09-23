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США ввели новые санкции против российских граждан и компаний

Соединённые Штаты внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из России, а также семь организаций в России и Финляндии, сообщает пресс-служба Минфина США.В источнике
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Фонтанка.Ру

Под санкции США попали питерские. Кто они и за что?

Фонтанка.Рувчера в 16:25
ТАСС

США расширили антироссийские санкции

ТАССвчера в 11:30
Коммерсантъ

США расширили санкции против российских граждан и компаний

Коммерсантъвчера в 10:28
Известия

США внесли в санкционные списки восемь россиян

Известиявчера в 10:45
Интерфакс

США ввели «киберсанкции» против семи россиян и семи компаний

Интерфаксвчера в 10:36
РИА Новости

США ввели новые санкции против российских компаний и граждан

РИА Новостивчера в 12:13
РБК

Семь лет санкций против России. Главное

РБКвчера в 10:55

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Известия18:16
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Зеленский предложил создать в Киеве центр борьбы с дезинформацией

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал модернизировать организацию для выполнения всех потребностей современного мира.
RT на русскомвчера в 16:46
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUMвчера в 09:49
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Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известиявчера в 06:53

Роналду раздумывает покинуть «Ювентус» из-за отношений с Пирло

Нападающий в силу возраста не готов ждать, пока клуб построит новый проект, который будет способен побеждать.К тому же, Роналду не смог наладить отношения с новым главным тренером "старой синьоры" Андреа Пирло, который ставит команду выше отдельных личностей.
Soccer.ruвчера в 06:31

Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона

СМИ не имеют доступа к точным данным о содержании разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:07
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КС белорусской оппозиции призвал к бессрочной акции неповиновения

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что КС выступает за бессрочную акцию неповиновения и требует новых президентских выборов.
Московский Комсомолецвчера в 05:30
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Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков

С 24 сентября вступили в силу поправки в закон об обеспечении единства измерений, согласно которым единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки приборов учета, в том числе бытовых, служит запись в электронном реестре Росстандарта.
Российская газета19:00

Дипломаты призвали США не бороться с российской вакциной от COVID-19

«Не пытайтесь преуменьшить значение конструктивного предложения президента Путина о проведении в скором времени онлайн-конференции высокого уровня для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от COVID-19», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском19:22