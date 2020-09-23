США ввели новые санкции против российских граждан и компаний
Смотрите также
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Атомный ледокол «Арктика» отправят на ледовые испытания
Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
Ученые ТюмГУ открыли природный антибиотик
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Церемония прощания с актером Михаилом Борисовым завершилась в Москве
Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы
Настя Каменских показала голую грудь на курорте
Россия расширила санкционный список против Евросоюза
США расширили санкции по Венесуэле
США не признали Лукашенко избранным президентом Белоруссии
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона
Болгария высылает двух российских дипломатов, заподозренных в шпионаже
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
США ввели новые санкции против российских граждан и компаний
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году
Соединённые Штаты внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из России, а также семь организаций в России и Финляндии, сообщает пресс-служба Минфина США.В источнике
Подробнее о событии