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Ведомости
Ведомости

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.В источнике
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Газета.Ru

США ввели новые санкции против России

Газета.Ru14:23
ТАСС

США расширили антироссийские санкции

ТАСС11:30
РБК

Семь лет санкций против России. Главное

РБК10:55
Известия

США внесли в санкционные списки восемь россиян

Известия10:45
Интерфакс

США ввели «киберсанкции» против семи россиян и семи компаний

Интерфакс10:36
Коммерсантъ

США расширили санкции против российских граждан и компаний

Коммерсантъ10:28
РИА Новости

США ввели новые санкции против российских граждан и фирм

РИА Новости12:13

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБК05:42
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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