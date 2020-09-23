США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц
Смотрите также
Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы
Столкновения протестующих и милиции начались на западе Минска
Мишустин выделил почти 2,6 миллиарда на выплаты семьям с детьми
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Видеонаблюдение не работало в камере Тесака в день его смерти
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
В Дагестане после конфликта из-за земли задержали 27 человек
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Дебют нового Kia Sorento X-Line в России состоится 5 октября
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
В Белоруссии десантировалась батальонно-тактическая группа ВДВ России
Россия расширила санкционный список против Евросоюза
США расширили санкции по Венесуэле
В Минске против протестующих применили слезоточивый газ и водометы
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов
США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы
Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.В источнике
Подробнее о событии