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США ввели новые санкции против российских граждан и компаний

Соединённые Штаты внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из России, а также семь организаций в России и Финляндии, сообщает пресс-служба Минфина США.В источнике
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Фонтанка.Ру

Под санкции США попали питерские. Кто они и за что?

Фонтанка.Рувчера в 16:25
ТАСС

США расширили антироссийские санкции

ТАССвчера в 11:30
Коммерсантъ

США расширили санкции против российских граждан и компаний

Коммерсантъвчера в 10:28
Известия

США внесли в санкционные списки восемь россиян

Известиявчера в 10:45
Интерфакс

США ввели «киберсанкции» против семи россиян и семи компаний

Интерфаксвчера в 10:36
РИА Новости

США ввели новые санкции против российских компаний и граждан

РИА Новостивчера в 12:13
РБК

Семь лет санкций против России. Главное

РБКвчера в 10:55

Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления

Ранее французская газета Le Monde рассказала, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог случайно сам выпить яд.
Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления
Национальная служба новостей22 сентября в 15:20
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Tesla через суд требует отмены импортных пошлин на китайские запчасти

Исковые требования Tesla, сообщает Bloomberg, заключаются как в отмене обязанности Тesla уплачивать пошлины на китайскую продукцию, так и в возмещении американскими властями ранее уплаченных в качестве импортных пошлин денежных средств.
ИА Красная Веснавчера в 14:50

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM22 сентября в 03:35
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В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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Хамзат Чимаев отреагировал на оскорбление Исраэля Адесаньи

Хамзат Чимаев обратился к действующему чемпиону UFC в среднем весе, Исраэлю Адесанье, который в недавнем интервью пренебрежительно отозвался о победах чеченского бойца в организации, назвав его «крысиной губой».
FightTime.ruвчера в 15:51

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
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Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы государства в ноябре, но при этом выразил уверенность в своей победе на них.
Известия21:50
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В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
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ВМФ подтвердил инцидент с российским кораблем в Балтийском море

В Балтийском море малый противолодочный корабль РФ "Казанец" в условиях плохой видимости столкнулся с рефрижераторным судном под флагом Маршалловых островов Ice Rose, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Газета.Ruвчера в 09:14
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