США ввели новые санкции против российских граждан и компаний
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Соединённые Штаты внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из России, а также семь организаций в России и Финляндии, сообщает пресс-служба Минфина США.В источнике
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