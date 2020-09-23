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США ввели новые санкции против российских граждан и компаний

Соединённые Штаты внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из России, а также семь организаций в России и Финляндии, сообщает пресс-служба Минфина США.В источнике
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Известия

США внесли в санкционные списки восемь россиян

Известия10:45
ТАСС

США расширили антироссийские санкции

ТАСС11:30
РИА Новости

США ввели новые санкции против российских граждан и фирм

РИА Новости12:13
Газета.Ru

США расширили санкции против России

Газета.Ru13:42
Интерфакс

США ввели «киберсанкции» против семи россиян и семи компаний

Интерфакс10:36
Коммерсантъ

США расширили санкции против российских граждан и компаний

Коммерсантъ10:28
РБК

Семь лет санкций против России. Главное

РБК10:55

Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления

Ранее французская газета Le Monde рассказала, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог случайно сам выпить яд.
Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления
Национальная служба новостейвчера в 15:20
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Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса

И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших", - сказал Рошаль во вторник на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
ТАССвчера в 06:22
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В 2027 году Россия и NASA начнут искать жизнь на Венере

Россия и американское космическое агентство NASA в 2027 году могут запустить программу «Венера-Д», целью которой станет масштабное изучение второй планеты в Солнечной системе в рамках поиска возможной жизни.
OAnews21 сентября в 03:59
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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБК05:42
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Сноуден опроверг сообщения о готовности выплатить властям США $5 млн

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден опроверг информацию о том, что он якобы согласился выплатить $5 млн от продаж его книги и публичных выступлений правительству Соединенных Штатов.
Интерфаксвчера в 15:34
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