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США ввели новые санкции против российских граждан и компаний

Соединённые Штаты внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из России, а также семь организаций в России и Финляндии, сообщает пресс-служба Минфина США.В источнике
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Коммерсантъ

США расширили санкции против российских граждан и компаний

Коммерсантъвчера в 10:28
ТАСС

США расширили антироссийские санкции

ТАССвчера в 11:30
РИА Новости

США ввели новые санкции против российских компаний и граждан

РИА Новостивчера в 12:13
Известия

США внесли в санкционные списки восемь россиян

Известиявчера в 10:45
Интерфакс

США ввели «киберсанкции» против семи россиян и семи компаний

Интерфаксвчера в 10:36
Фонтанка.Ру

Под санкции США попали питерские. Кто они и за что?

Фонтанка.Рувчера в 16:25
РБК

Семь лет санкций против России. Главное

РБКвчера в 10:55

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
РИА Новостивчера в 06:33
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфаксвчера в 02:57
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В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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Археологи нашли крест, указывающий место церкви древнейшего острога Новосибирской области

Ученые Института археологи и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН обнаружили на территории древнейшего населенного пункта Новосибирской области - Умревинского острога, нательный крест священнослужителя.
ТАСС Наука 22:34

Хамзат Чимаев отреагировал на оскорбление Исраэля Адесаньи

Хамзат Чимаев обратился к действующему чемпиону UFC в среднем весе, Исраэлю Адесанье, который в недавнем интервью пренебрежительно отозвался о победах чеченского бойца в организации, назвав его «крысиной губой».
FightTime.ruвчера в 15:51
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