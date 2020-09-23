Политика
ВедомостиСША ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц
Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
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Общество
В Минске на акции протеста задержаны более десяти человек
RT на русском 12:55
Шоу-бизнес
Телеведущего Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище
«Михаила Борисовича похоронили, уже установили венки», — приводит ТАСС слова представительницы его окружения.
RT на русском 09:22
Происшествия
В крови рэпера Гулиева, устроившего ДТП, нашли наркотики
В крови рэпера Эмина Гулиева полиция обнаружила наркотики. Обвинение в отношении артиста ужесточено.
Вести.Ru 12:39
Политика
ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
В ООН поблагодарили президента РФ Владимира Путина за его предложение вакцинировать от коронавируса сотрудников организации.
Газета.Ru 02:21
Политика
Пять стран ЕС не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подчеркнул, что немецкая сторона не признает Александра Лукашенко легитимным главой государства, несмотря на проведенную инаугурацию.
RuNews24.ru 08:58
Общество
Мишустин выделил почти 2,6 миллиарда на выплаты семьям с детьми
Согласно официальной информации, власти выделят на поддержку российских семей с 3-м ребенком свыше 50 млрд рублей.
Evo-rus.com 12:10
Общество
ФАС проверит оптовую цену на препарат от коронавируса «Арепливир»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила проверить обоснованность оптовой цены на препарат от коронавируса "Арепливир".
Газета.Ru 13:18
Общество
Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера
Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известия 10:25
Происшествия
Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой
Двенадцатилетняя девочка, пропавшая в понедельник в центре Москвы, найдена живой.
Российская газета вчера в 18:41
Фигурное катание
Российская фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры
Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова завершила выступления в профессиональном спорте.
Интерфакс-Спорт вчера в 07:40
Политика
Путин сообщил об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»
Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 23 сентября, сравнил способность гиперзвукового боевого блока «Авангард» выдерживать очень высокие температуры во время полета с «эффектом эскимо».
Вечерняя Москва 12:10
Политика
МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов
МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщило агентство Рейтер.
РИА Новости 11:05
Наука
COVID-19 может увеличивать риск развития болезни Паркинсона
Число новых пациентов с болезнью Паркинсона может существенно вырасти на фоне пандемии коронавируса, как это было при вирусе испанки.
Газета DAILY 13:04
Общество
Россиянам перечислили наиболее полезные виды рыбы
Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что наиболее полезной является живущая на севере рыба.
Газета.Ru 05:23
Здоровье
Эпидемиолог предупредил о коллапсе на Украине из-за коронавируса
Ведущий украинский эпидемиолог и исследователь Андрей Александрин дал прогноз скорому появлению серьезных проблем в стране из-за коронавируса.
Вечерний курьер 08:35
Политика
Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2
Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звезда 00:17
Футбол
УЕФА объявил претендентов на приз лучшему футболисту сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил тройку претендентов на приз лучшему футболисту по итогам сезона 2019/20.
Деловое.ТВ 11:47
Культура
Владимира Соловьёва жёстко высмеяли в пародийном юмористическом шоу
Бывший кавээнщик, а ныне звезда юмористических шоу Азамат Мусагалиев представил пародию на телеведущего Владимира Соловьёва, в которой высмеял его привычку оскорблять людей.
News.ru 12:33
Политика
Путин заявил о необходимости развития правовой базы в России
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости качественного развития всей правовой базы страны в ходе обращения к членам Совфеда.
Газета.Ru 06:45
Здоровье
Диетолог Кононенко назвала самые опасные продукты для завтрака
Нутрициолог Инна Кононенко перечислила список самых вредных продуктов для приготовления завтрака.
Народные новости вчера в 06:30
Общество
В РФ в Госдуму внесли законопроект о повальном сносе жилья
Законопроект внесли в Госдуму глава парламентского комитета по транспорту и строительству Е. Москвичек и сенаторы А. Шевченко, О. Мельниченко и Н. Журавлев.
Независимый публицист 21 сентября в 23:36
Футбол
«Спартак» ведет переговоры о переходе полузащитника «Нанта» Туре
«Спартак» проявляется интерес к игроку «Нанта». Как сообщает источник, столичный клуб заинтересован в услугах полузащитника Абдулайе Туре.
Vprognoze.ru 06:48
Происшествия
Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
Ведомости 03:57
Шоу-бизнес
Елена Борщева рассказала, как в Comedy Woman обрадовались ее уходу
Территория новостей 11:55
Кино
HBO Max заказал сериал про Миротворца из «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
HBO Max заказал спин-офф нового «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна про Миротворца (Peacemaker), которого играет Джон Сина.
Игромания.ру 12:45