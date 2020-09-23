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США ввели новые санкции против российских граждан и компаний

Соединённые Штаты внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из России, а также семь организаций в России и Финляндии, сообщает пресс-служба Минфина США.В источнике
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Интерфакс

США ввели «киберсанкции» против семи россиян и семи компаний

Интерфаксвчера в 10:36
ТАСС

США расширили антироссийские санкции

ТАССвчера в 11:30
РИА Новости

США ввели новые санкции против российских юрлиц и граждан

РИА Новостивчера в 12:13
Известия

США внесли в санкционные списки восемь россиян

Известиявчера в 10:45
Фонтанка.Ру

Под санкции США попали питерские. Кто они и за что?

Фонтанка.Рувчера в 16:25
Коммерсантъ

США расширили санкции против российских граждан и компаний

Коммерсантъвчера в 10:28
РБК

Семь лет санкций против России. Главное

РБКвчера в 10:55

Ученые обнаружили мерцающую тень сверхмассивной черной дыры

Ученые из института имени Планка изучили архивные данные астрономических наблюдений за сверхмассивной черной дырой М87*, которая находится в центре эллиптической галактики М87 в созвездии Девы, и выяснили, что ее тень меняется со временем и мерцает, пишет Astrophysical Journal.
Аргументы и Фактывчера в 11:34
4

Зеленский предложил создать в Киеве центр борьбы с дезинформацией

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал модернизировать организацию для выполнения всех потребностей современного мира.
RT на русскомвчера в 16:46
4

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газетавчера в 11:25
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«Рынки российских и иностранных акций, разумеется, конкурируют»

Алексей Тимофеев, президент НАУФОР Что дает российскому финансовому рынку возможность торговать на нем иностранными акциями, "Ъ" рассказал президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
Коммерсантъ17:54

В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUMвчера в 09:49
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«Нафтогаз Украины» внезапно оказался глубоко убыточной компанией

Киев, 23 сентября 2020, 12:03 — REGNUM Консолидированный чистый убыток группы «Нафтогаз Украины» в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн, говорится в промежуточной финансовой отчетности компании.
REGNUMвчера в 05:03