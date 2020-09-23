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Ведомости
Ведомости

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.В источнике
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ТАСС

США расширили антироссийские санкции

ТАСС11:30
Известия

США внесли в санкционные списки восемь россиян

Известия10:45
РБК

Семь лет санкций против России. Главное

РБК10:55
Интерфакс

США ввели «киберсанкции» против шести россиян и семи компаний

Интерфакс10:36
Коммерсантъ

США расширили санкции против российских граждан и компаний

Коммерсантъ10:28
РИА Новости

США ввели новые санкции против России

РИА Новости10:19
Комсомольская правда

США пополнили антироссийский санкционный список

Комсомольская правда11:42

Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

В начале 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за введенных США санкций американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки материалов для композитного «черного крыла» МС-21.
РБК11:21
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Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с россиянкой

Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
РИА Новости11:02

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Минфин поставил точку по индексации пенсий работающим пенсионерам

Выступая в Госдуме, министр финансов Антон Силуанов заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам не нужна, поскольку «они работают и получают заработную плату, которая постоянно индексируется».
Профиль10:10
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