Политика

BFM.ruBFM.ruСША ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ

Под новые санкции Минфина США попали 17 физических и семь юридических лиц. Как говорится в заявлении ведомства, ограничения введены за вредоносную деятельность в киберсфере. Некоторые из попавших под американские санкции являются гражданами РФ.
Читать в источнике
Комментировать142
с чего всё началось
Министерство финансов США объявило
 о введении санкций в отношении шести российских компаний и хакерской группировки Evil Corp (известна также как Dridex gang), а также 17 связанных с ними лиц, среди которых есть граждане России, Украины, Узбекистана, Молдавии, Греции, Израиля и Испании.
РБК10:26

Подробнее о событии

США ввели санкции против похитивших $100 млн хакеров Evil Corp из России

РБК11:11

В Госдуме оценили расширение Минфином США санкций против России

RT на русском10:51

Минфин США ввел санкции против граждан России и семи компаний за киберпреступления

Интерфакс10:34

США расширили санкции против России

РИА Новости10:28

Британские власти оценили ущерб от хакеров Evil Corp в сотни миллионов фунтов

ТАСС11:03

США обвинили «российских хакеров» из Evil Corp в краже $100 млн

Rambler News Service10:55

США обвинили российских хакеров в краже $100 млн

Коммерсантъ10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Политика

Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента

Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.
RT на русском 09:31
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК вчера в 05:31
Авто

На продажу выставлен микроавтобус ЗИЛ-3207

Редкий микроавтобус, который был создан еще в период СССР, выставлен на продажу. Речь идет о модели ЗИЛ-3207 1992 года выпуска.
Anonsens вчера в 00:56
Политика

Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления немецкой стороны о том, что Россия «недостаточным образом сотрудничала при расследовании» убийства, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
RT на русском 08:02
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс вчера в 02:24
Общество

Эксперимент по налогу для самозанятых распространят на 19 регионов

Госдума в окончательном чтении приняла закон о распространении эксперимента по налогу для самозанятых на 19 субъектов.
Парламентская газета 05:38
Политика

Киев предложил поменять представителей Донбасса в Контактной группе

Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
News.ru 07:07
Кино

Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла»

«Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.
Игромания.ру 08:39
Транспорт

Через Омск пройдет скоростная магистраль

Планируется, что до 2035 года будет построена хордовая магистраль, которая соединит Санкт-Петербург и Хабаровск, причем ее участок пройдет и через Омск.
ВОмске 08:10
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском вчера в 08:57
Общество

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Египте

News.ru 07:56
Футбол

Скауты «Бешикташа» просматривали Эдера в России

Скауты турецкого клуба уже побывали в России и посмотрели матч с участием 31-летнего португальца.
Sport24.ru 09:56
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru вчера в 02:26
Шоу-бизнес

Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина

Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Газета.Ru вчера в 08:09
Экономика

Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы.
Газета.Ru 06:37
Игры

Microsoft разрабатывает бездисковую версию Xbox следующего поколения

BitCryptoNews 07:35
Энергетика

Нефть настроилась на новые сокращения ОПЕК

Мировые цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК в Вене, 5 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM 09:19
Происшествия

Советник президента РФС Смертин скрылся с места ДТП

Газета.Ru 06:51
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
ТАСС вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Woman.ru 09:09
Общество

Медведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно

Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов.
REGNUM 04:10
Политика

Зеленский впервые попал на обложку Time

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
РБК 10:56
Политика

На Украине хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины собирается запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости 09:24
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
РИА Новости 05:46
Политика

Скабеева дозвонилась до Зеленского

Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.
Взгляд.ру вчера в 11:26
Армия и оружие

Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России

RT на русском 10:18
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Общество

Путин исполнит новогоднее желание мальчика из Ставрополья

РБК 09:13
Общество

В России показали раскрытый ядерный чемоданчик

Lenta.ru 10:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное