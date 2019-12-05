с чего всё началось

Под новые санкции Минфина США попали 17 физических и семь юридических лиц. Как говорится в заявлении ведомства, ограничения введены за вредоносную деятельность в киберсфере. Некоторые из попавших под американские санкции являются гражданами РФ.

США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ

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Политика Зеленский впервые попал на обложку Time Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Скабеева дозвонилась до Зеленского Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.