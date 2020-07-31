Политика

РБКРБКСША ввели новые санкции против военных программ Ирана

США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
США вводят новые санкции против Ирана, которые направлены на ограничение поставок металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ, говорится заявлении
 госсекретаря Майка Помпео.
Коммерсантъвчера в 18:51

Подробнее о событии

США ввели новые санкции против военных программ Ирана

РБКвчера в 19:46

США вводят санкции на поставки металлов в Иран

Коммерсантъвчера в 18:51

Помпео объявил о расширении санкций против Ирана

Российская газетавчера в 18:20

США объявили о введении новых санкций против Ирана

Lenta.ruвчера в 18:23

США расширяют санкции против Ирана

ТАССвчера в 18:01

США вводят новые санкции против Ирана и ограничивают поставки металлов

Газета.Ruвчера в 17:53

США вводят новые санкции против Ирана

РИА Новостивчера в 17:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:42, Ашберн
Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти

Известия 02:23
526
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05
823
Гаджеты

Mesh-система TP-Link Deco X60 обеспечит Wi-Fi-связь в больших домах

Компания TP-Link анонсировала Mesh-систему Deco X60 стандарта Wi-Fi 6, задача которой — обеспечение непрерывного покрытия Wi-Fi в домах или квартирах большой площади.
3DNews 02:09
Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru вчера в 12:34
14
Происшествия

Суд отправил под домашний арест директора ТЭЦ в Норильске

"Кузнецову мера пресечения изменена на домашний арест до 23 сентября, также под домашний арест до 26 сентября отправлен Старостин", - уточнили в суде.
РЕН ТВ 01:15
1
Политика

Трамп заявил о нежелании переноса выборов

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
RT на русском вчера в 18:55
49
Гаджеты

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
23
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
360
Авто

Mercedes представил работу инновационного HUD-дисплея нового S-Class

В Сети был опубликован видеоролик, на котором представлена работа проекционного дисплея Mercedes-Benz S-Class.
32CARS.ru 29 июля в 07:53
1
Политика

Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
Экономика

Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса

Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.
Lenta.ru 01:48
376
Политика

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
40
Шоу-бизнес

Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов

Супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла судебные разбирательства и теперь должна будет возместить издержки в размере 70 000 футов стерлингов.
Территория новостей 02:11
11
Общество

Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима

Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
6
Экономика

На дорожных штрафах с камер в Саратове собрали почти миллиард рублей

По итогам 2019 года в бюджет области собрали 915,5 млн рублей. Это на 10,5 млн выше, чем в 2018 году.
КП - Саратов 02:26
Здоровье

Минздрав предложил изменить процедуру обследования доноров крови

Министерство здравоохранения разработало новые правила проведения медобследования доноров крови для допуска к донации.
Парламентская газета 29 июля в 11:22
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
80
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что жаркая погода установится на востоке России: от Поволжья до Якутии.
Известия вчера в 19:29
89
Космос

Россия запустила собственный интернет на МКС

Российский сегмент Международной космической станции избавили от необходимости использовать американские каналы связи, подключив его к широкополосному спутниковому каналу связи с Землей.
Anews вчера в 12:32
7
Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
1,9K
Происшествия

Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения

Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова.
Коммерсантъ вчера в 15:06
16
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Американские астрономы говорят, что небесное тело 2009 PQ1 диаметром 84-190 метров из группы «Аполлонов» максимально приблизится к нам уже пятого августа.
Evo-rus.com 29 июля в 06:27
424
Космос

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru вчера в 17:40
107
Религия

31 июля мусульмане отмечают Курбан-байрам

Вести.Ru вчера в 23:18
13
Общество

Губернатор Александр Беглов: в закон о «наливайках» внесут изменения

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" назвал принятие закона о "наливайках" "поспешностью отдельных депутатов".
Piter.tv 00:32
11
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
191
Происшествия

Несколько десятков человек устроили дебош в больнице №1 Саратова

Агрессивно настроенная толпа, в несколько десятков человек, повредив магнитный замок, проникла в помещение, устроила дебош и стала требовать немедленно выдать им тело умершего.
Саратов 24 01:13
10
Шоу-бизнес

Полина Гагарина шокировала поклонников худобой

Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News вчера в 08:28
9
Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет молодости Аллы Пугачевой

Косметолог Марта Орлова рассказала, какие процедуры делает 71-летняя певица Алла Пугачева, чтобы выглядеть молодо и свежо.
Mockva.ru вчера в 19:27
18
Финансы

Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»

Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.
РИА Новости вчера в 01:00
60
Как работают Яндекс.Новости?
Главное