с чего всё началось

США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

Гаджеты Mesh-система TP-Link Deco X60 обеспечит Wi-Fi-связь в больших домах Компания TP-Link анонсировала Mesh-систему Deco X60 стандарта Wi-Fi 6, задача которой — обеспечение непрерывного покрытия Wi-Fi в домах или квартирах большой площади.

Происшествия Суд отправил под домашний арест директора ТЭЦ в Норильске "Кузнецову мера пресечения изменена на домашний арест до 23 сентября, также под домашний арест до 26 сентября отправлен Старостин", - уточнили в суде. 1

Политика Трамп заявил о нежелании переноса выборов Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату. 49

Гаджеты Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее". 23

Политика Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.

Экономика Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения. 376

Экономика На дорожных штрафах с камер в Саратове собрали почти миллиард рублей По итогам 2019 года в бюджет области собрали 915,5 млн рублей. Это на 10,5 млн выше, чем в 2018 году.

Здоровье Минздрав предложил изменить процедуру обследования доноров крови Министерство здравоохранения разработало новые правила проведения медобследования доноров крови для допуска к донации.

Космос Россия запустила собственный интернет на МКС Российский сегмент Международной космической станции избавили от необходимости использовать американские каналы связи, подключив его к широкополосному спутниковому каналу связи с Землей. 7

Происшествия Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова. 16

Общество ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence. 191

Происшествия Несколько десятков человек устроили дебош в больнице №1 Саратова Агрессивно настроенная толпа, в несколько десятков человек, повредив магнитный замок, проникла в помещение, устроила дебош и стала требовать немедленно выдать им тело умершего. 10

Шоу-бизнес Полина Гагарина шокировала поклонников худобой Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов. 9