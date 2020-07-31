с чего всё началось

США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

Общество ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence. 131

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа в России Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации, подчеркнув то, что необходимо обеспечить доступ к вакцинированию от гриппа в предстоящий осенний сезон. 769

Футбол ФК «Оренбург» расстался с тремя иностранными игроками Ранее действовал лимит на пять иностранцев в заявке, при этом только три из них могут одновременно находиться на поле.

Транспорт Парковать машины запретят на двух участках в Южно-Сахалинске 2 августа Парковку и стоянку автотранспорта в районе городского парка и площади Победы ограничат в Южно-Сахалинске 2 августа.

Космос NASA запустило к Марсу марсоход Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту. 614

Происшествия Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова. 16

Фигурное катание Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери Российская 22-летняя фигуристка и самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фотографией своей дочери, которая родилась месяц назад. 20

Общество Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ. 358

Общество Налоговые декларации с ошибками признают недействительными Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным. 80

Экономика Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд. 47