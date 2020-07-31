Политика
РБКСША ввели новые санкции против военных программ Ирана
США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.
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США вводят новые санкции против Ирана, которые направлены на ограничение поставок металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.Коммерсантъвчера в 18:51
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Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10
Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до 10, сообщили ТАСС пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
ТАСС 01:53
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия вчера в 12:17
Технологии
Китай запустил конкурента ГЛОНАСС, GPS и Galileo
В 2018 года Россия и Китай подписали договор об использовании в мирных целях спутниковых систем Beidou и ГЛОНАСС.
Газета.Ru 03:05
Финансы
Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс евро поднялся до 87,24 рубля на открытии Московской биржи. Выше отметки в 87 рублей показатель поднялся впервые с 1 апреля.
BFM.ru 03:06
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Здоровье
Оперштаб сообщил о росте ковидных смертей в Самарской области
За сутки в Самарской области умерли два пациента с коронавирусной инфекцией, накануне было зафиксировано сразу четыре смерти.
КТВ-Луч вчера в 03:41
Политика
Трамп заявил о нежелании переноса выборов
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
RT на русском вчера в 18:55
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области
RT на русском 02:55
Кино
Мультфильм «Лука» от студии Pixar выйдет в 2021 году
Piter.tv 00:46
Политика
Британия вновь назвала Россию «значительной угрозой»
«Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу», — цитирует RT Голди.
REGNUM 01:25
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Наука
Российские ученые из «Сириуса» изучат генезис коронавируса
Процессы взаимодействия коронавируса с клетками организма будет изучать научно-технологический университет (НТУ) «Сириус» в Сочи, 31 июля сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 01:47
Общество
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
Гаджеты
Mesh-система TP-Link Deco X60 обеспечит Wi-Fi-связь в больших домах
Компания TP-Link анонсировала Mesh-систему Deco X60 стандарта Wi-Fi 6, задача которой — обеспечение непрерывного покрытия Wi-Fi в домах или квартирах большой площади.
3DNews 02:09
Фигурное катание
Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери
Российская 22-летняя фигуристка и самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фотографией своей дочери, которая родилась месяц назад.
Экономика сегодня вчера в 07:28
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
Культура
Артисты Большого театра открыли фестиваль оперы и балета в Севастополе
Большой театр впервые после карантина представил двухчасовой концерт в Севастополе. Там открылся Международный фестиваль оперы и балета.
Общественное телевидение России вчера в 05:40
Футбол
Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.
Газета.Ru вчера в 15:28
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
Lenta.ru вчера в 07:18
Кино
Netflix выпустит сериал по мотивам игр Splinter Cell
Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить сериал в жанре аниме по мотивам известных стелс-экшен-игр Splinter Cell, сообщает издание Variety.
Life.ru вчера в 22:43
Общество
Беглов счёл «поспешным» запрет маленьких баров, который сам же и ввёл
Санкт-Петербург, 31 июля 2020, 11:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах в жилых домах, который сам же и подписал.
REGNUM 04:08
Экономика
Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»
Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
РБК 03:21
Политика
В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru вчера в 03:59
Общество
Стало известно число заболевших коронавирусом в России на 31 июля
Напомним, 30 июля в России было зафиксировано 5 509 новых случаев заражения коронавирусом.
Свободная Пресса 03:32
Шоу-бизнес
Полина Гагарина шокировала поклонников худобой
Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News вчера в 08:28