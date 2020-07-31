с чего всё началось

США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10 Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до 10, сообщили ТАСС пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым. 758

Технологии Китай запустил конкурента ГЛОНАСС, GPS и Galileo В 2018 года Россия и Китай подписали договор об использовании в мирных целях спутниковых систем Beidou и ГЛОНАСС. 47

Здоровье Оперштаб сообщил о росте ковидных смертей в Самарской области За сутки в Самарской области умерли два пациента с коронавирусной инфекцией, накануне было зафиксировано сразу четыре смерти.

Политика Трамп заявил о нежелании переноса выборов Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату. 55

Политика Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок. 170

Наука Российские ученые из «Сириуса» изучат генезис коронавируса Процессы взаимодействия коронавируса с клетками организма будет изучать научно-технологический университет (НТУ) «Сириус» в Сочи, 31 июля сообщает ТАСС.

Гаджеты Mesh-система TP-Link Deco X60 обеспечит Wi-Fi-связь в больших домах Компания TP-Link анонсировала Mesh-систему Deco X60 стандарта Wi-Fi 6, задача которой — обеспечение непрерывного покрытия Wi-Fi в домах или квартирах большой площади.

Фигурное катание Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери Российская 22-летняя фигуристка и самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фотографией своей дочери, которая родилась месяц назад. 20

Экономика Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. 1,1K

Футбол Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.

Кино Netflix выпустит сериал по мотивам игр Splinter Cell Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить сериал в жанре аниме по мотивам известных стелс-экшен-игр Splinter Cell, сообщает издание Variety. 5

Общество Беглов счёл «поспешным» запрет маленьких баров, который сам же и ввёл Санкт-Петербург, 31 июля 2020, 11:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах в жилых домах, который сам же и подписал. 21

Экономика Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов» Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь. 971

Политика В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций. 34

Общество Стало известно число заболевших коронавирусом в России на 31 июля Напомним, 30 июля в России было зафиксировано 5 509 новых случаев заражения коронавирусом.