с чего всё началось

США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

Экономика Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов» Банки хотят получить право списывать деньги за обслуживание счета или в пользу кредита в тех случаях, когда у клиента поменялись идентификационные данные (например, паспорт), при этом он не выходит на связь, чтобы сообщить обновлённую информацию.

Энергетика Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,6 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 10,611 млн баррелей и на 24 июля 2020 года составили 525,969 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. 5

Общество Испытания беспилотного циклолета успешно прошли в России Андрей Григорьев, руководитель Фонда перспективных исследований, рассказал, что в России успешно испытали беспилотный циклолет вертикального взлета и посадки. 3

Экономика Доходы граждан теряют независимость Зарплаты в эпидемию не падали, в отличие от прибылей от предпринимательства Статистика Росстата о структуре доходов и расходов граждан во втором квартале 2020 года позволяет выделить два основных фактора, обеспечивших снижение реальных располагаемых доходов на 8% в годовом выражении,— неформальные доходы и поступления от предпринимательства.

Экономика Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной Сбербанк сообщил о выкупе у Rambler Group казначейской доли в размере 6,95%, таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%. 42

Происшествия Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору В случае возвращения дела прокурору младшая сестра могла рассчитывать на суд присяжных. Сейчас известно, что её дело заслушает тройка судей. 29

Космос На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн Сравнивая снимки, создаваемые камерой HiRISE на разведывательном орбитальном аппарате MARS NASA в течение нескольких лет, ученые заметили, что песчаные волны определенно двигаются, но очень медленно. 3

Общество В Мордовии инвалиды и дети-инвалиды получат выплаты без заявлений Ежемесячная выплата устанавливается со дня признания человека инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента регистрации статуса в реестре.

Недвижимость Власти Якутии предложили упростить условия ДВ-ипотеки для ИЖС Участники совещания отметили необходимость роста доступности и улучшения качества индивидуального жилищного строительства, а для этого – принятия нормативно-правовых документов, способствующих упрощению его ипотечного кредитования. 1

Наука Открыты более 200 генов, провоцирующих формирование глиобластомы Использовав специальную технологию PiggyBac, ученые выявили более 200 известных и не обнаруженных до этого мутаций антионкогенов (эти гены обеспечивают подавление опухолей клеток, таким образом защищая организм).

Здоровье В Польше количество заражённых COVID за сутки впервые превысило 600 Количество случаев заражения за сутки, подтверждённое 30 июля, впервые превысило в соседней республике 600.

Энергетика «Северный поток-2» строят не для газа. Названа истинная цель Связано это и как с относительно небольшим производством водорода (70 млн тонн в год), так и с ограниченной сферой его применения.

Киберспорт Dota 2. Nigma стала чемпионом OGA Dota PIT 2020 Season 2 Команда Alliance стала чемпионом турнира OGA Dota PIT 2020 Season 2. В гранд-финале Alliance переиграла Nigma.

Технологии В честь персонажей Marvel назвали новые виды австралийских насекомых Пять новых видов австралийских насекомых назвали в честь персонажей Marvel Comics и их создателя Стэна Ли.

Гаджеты Qualcomm может сорвать сентябрьский выход iPhone 12 Поклонники Apple настолько привыкли к выходу новых моделей «яблочной» техники в сентябре, что уже не могут представить первый осенний месяц без очередной презентации.