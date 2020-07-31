Политика
РБКСША ввели новые санкции против военных программ Ирана
США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.
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с чего всё началось
США вводят новые санкции против Ирана, которые направлены на ограничение поставок металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ, говорится заявлении госсекретаря Майка Помпео.Коммерсантъ18:51
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Экономика
Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»
Банки хотят получить право списывать деньги за обслуживание счета или в пользу кредита в тех случаях, когда у клиента поменялись идентификационные данные (например, паспорт), при этом он не выходит на связь, чтобы сообщить обновлённую информацию.
Известия 18:30
Общество
Более 37 тыс. пассажиров в Москве оштрафовали за отсутствие масок
По словам руководителя учреждения Владислава Султанова, за последнюю неделю усилено информирование о важности ношения средств индивидуальной защиты во всем общественном транспорте.
Интерфакс 06:13
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,6 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 10,611 млн баррелей и на 24 июля 2020 года составили 525,969 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС вчера в 10:50
Авто
Geely анонсировал новый седан Preface на базе Volvo
Китайская компания Geely готовит новую версию седана Preface на платформе Volvo.
Picsnews.net 12:37
Общество
После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине
Тодоренко подчеркнула, что работа на радио – это новый для нее опыт.
Evo-rus.com 10:12
Путешествия
Авиасообщение между Крымом и Владивостоком прекратится в августе
Авиарейсы между Крымом и Владивостоком закрывают с 9 августа. Причиной послужил низкий спрос направления среди пассажиров.
Крым 24 11:02
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
Ведомости 11:51
Общество
Испытания беспилотного циклолета успешно прошли в России
Андрей Григорьев, руководитель Фонда перспективных исследований, рассказал, что в России успешно испытали беспилотный циклолет вертикального взлета и посадки.
Телеканал 360° 08:59
Экономика
Доходы граждан теряют независимость
Зарплаты в эпидемию не падали, в отличие от прибылей от предпринимательства Статистика Росстата о структуре доходов и расходов граждан во втором квартале 2020 года позволяет выделить два основных фактора, обеспечивших снижение реальных располагаемых доходов на 8% в годовом выражении,— неформальные доходы и поступления от предпринимательства.
Коммерсантъ 16:37
Экономика
Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной
Сбербанк сообщил о выкупе у Rambler Group казначейской доли в размере 6,95%, таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.
Давыдов.Индекс вчера в 09:08
Игры
Опрос: 84% британских игроков больше ждут PlayStation 5, а не Xbox Series X
Выхода приставки ожидают 84% опрошенных, тогда как Xbox Series X мечтают получить 16% респондентов.
Evo-rus.com 07:48
Происшествия
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
В случае возвращения дела прокурору младшая сестра могла рассчитывать на суд присяжных. Сейчас известно, что её дело заслушает тройка судей.
Общественная служба новостей 28 июля в 14:45
Кино
Никуда без одноклассников: в «Человеке-пауке 3» вернется знакомый персонаж
Еще один знакомый актер вернется к своей роли в предстоящем триквеле «Человека-паука».
Киноафиша России 09:25
Космос
На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн
Сравнивая снимки, создаваемые камерой HiRISE на разведывательном орбитальном аппарате MARS NASA в течение нескольких лет, ученые заметили, что песчаные волны определенно двигаются, но очень медленно.
Машины и Механизмы вчера в 04:59
Гаджеты
Флагман Huawei Mate 40 Pro показали на рендере
Megaobzor.com 02:32
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Общество
В Мордовии инвалиды и дети-инвалиды получат выплаты без заявлений
Ежемесячная выплата устанавливается со дня признания человека инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента регистрации статуса в реестре.
МордовМедиа 10:21
Недвижимость
Власти Якутии предложили упростить условия ДВ-ипотеки для ИЖС
Участники совещания отметили необходимость роста доступности и улучшения качества индивидуального жилищного строительства, а для этого – принятия нормативно-правовых документов, способствующих упрощению его ипотечного кредитования.
Московский Комсомолец Якутия 03:56
Наука
Открыты более 200 генов, провоцирующих формирование глиобластомы
Использовав специальную технологию PiggyBac, ученые выявили более 200 известных и не обнаруженных до этого мутаций антионкогенов (эти гены обеспечивают подавление опухолей клеток, таким образом защищая организм).
Машины и Механизмы вчера в 23:00
Здоровье
В Польше количество заражённых COVID за сутки впервые превысило 600
Количество случаев заражения за сутки, подтверждённое 30 июля, впервые превысило в соседней республике 600.
Новый Калининград.Ru 06:25
Кино
Студия IM Global готова начать съёмки сериала «Судья Дредд»
Напомним, Карл Урбан исполнил в нём главную роль.
REGNUM 05:58
Энергетика
«Северный поток-2» строят не для газа. Названа истинная цель
Связано это и как с относительно небольшим производством водорода (70 млн тонн в год), так и с ограниченной сферой его применения.
Капитал страны 08:34
Общество
Пляжную станцию в духе Майами обустроили на «дальневосточном гектаре»
Телепорт 28 июля в 20:26
Киберспорт
Dota 2. Nigma стала чемпионом OGA Dota PIT 2020 Season 2
Команда Alliance стала чемпионом турнира OGA Dota PIT 2020 Season 2. В гранд-финале Alliance переиграла Nigma.
Bookmaker-ratings.ru 16:59
Космос
Телескоп VLT сделал самое красивое фото «космической бабочки»
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
Технологии
В честь персонажей Marvel назвали новые виды австралийских насекомых
Пять новых видов австралийских насекомых назвали в честь персонажей Marvel Comics и их создателя Стэна Ли.
ТАСС Наука вчера в 07:53
Гаджеты
Qualcomm может сорвать сентябрьский выход iPhone 12
Поклонники Apple настолько привыкли к выходу новых моделей «яблочной» техники в сентябре, что уже не могут представить первый осенний месяц без очередной презентации.
Discover24 06:19
Футбол
«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа
Окончательно стало известно, как будет проходить первый тур Тинькофф РПЛ в 2020/21. Все матчи пройдут за 4 дня — с 8 по 11 августа.
CT news 04:01