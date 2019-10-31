Политика
РИА НовостиСША ввели новые санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
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Единоборства
Российские бойцы осудили Макгрегора за слова о Дагестане
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор устроил переполох во время своего визита в Россию.
Армия и оружие
В Польше расширяется американское военное присутствие
В документе указано, что страны продолжают работу над планом укрепления военных связей, а также «американских возможностей обороны и сдерживания в Польше».
Происшествия
В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск
Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.
Экономика
Долговая нагрузка россиян превысила исторический максимум
Уровень долговой нагрузки граждан РФ превысил исторический максимум и достиг 10,6% по состоянию на 1 октября 2019 года.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
Политика
Венгрия сняла вето с заявления НАТО по Украине
Венгрия в последний момент сняла вето с совместной декларации послов НАТО по Украине, поскольку венгерские предложения к документу были учтены.
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Авто
Начались продажи обновленного седана Hyundai Solaris
Южнокорейская компания Hyundai объявила старт продаж в Китае обновленного седана Verna, известного в России как Hyundai Solaris.
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.
Единоборства
Фьюри нокаутировал Строумэна, а Леснар взял реванш у Веласкеса
Строумэн избивает Фьюри, но британец смог перевести бой за пределы ринга и отправить соперника в нокдаун.
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Игры
В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров
Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
Культура
На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева
Здоровье
Главы российских регионов ищут решение проблем сферы здравоохранения
В подготовительном семинаре-совещании участвовали более 50 глав регионов, которые, разбившись на группы, предлагали варианты решения проблем сферы здравоохранения по таким темам, как первичное звено, кадры, цифровизация, инновации.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.
Футбол
Спартак — Ростов 2:1
"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
Экономика
Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%
Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
Экономика
В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями
Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Общество
Венера в Стрельце: кому повезет в любви в ноябре
Со 2 ноября планета Венера входит в знак Стрельца.
Общество
В России в обязательном порядке начали выдавать электронные ПТС
Вместе с Россией на ЭПТС должны были также перейти страны Евразийского союза, однако в октябре Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) на год, до 1 ноября 2020 года.
Политика
Эксперт назвал вероятных союзников в Третьей мировой войне
Памукоглу полагает, что новая мировая война будет похожа на прошлые конфликты, так как некоторые государства также хотят расширить контроль над ресурсами.
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
Гаджеты
Корпорация Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Корпорация Apple купила торговую марку российской группы компаний ISBC, под которой она выпускала гаджеты с RFID-метками.
Политика
Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова
Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.