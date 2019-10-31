Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША ввели новые санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
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США расширили санкции против Ирана

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Московский Комсомолец18:55

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ТАСС19:48

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