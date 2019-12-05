с чего всё началось

США ввели санкции против российских компаний и физических лиц, которые, как утверждают власти, были связаны с киберпреступлениями. Об этом сообщает американский Минфин.

Политика Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.

Общество В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.

Происшествия В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием 13 автомобилей Два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Политика Медведев предупредил о последствиях протестных акций Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил, что заявлять о своем мнении нужно в соответствии с законодательствам, комментируя протестные акции на улицах Москвы.

Политика На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.

Политика На Украине запретят выезд в Россию по внутренним паспортам Правительство Украины планирует с 1 марта 2020 года запретить гражданам своей страны пересекать государственную границу с Российской Федерации по внутренним украинским паспортам и свидетельству о рождении.

Энергетика Новак рассказал о цене на топливо в России Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.

Общество Производители стиральных порошков отреагировали на обвинение ФАС Исполнительный директор организации, в которую входят компании Henkel и Procter & Gamble, Петр Бобровский сообщил, что ФАС якобы поддерживает миф о том, что изготовленные за рубежом товары обладают лучшим качеством.

Кино Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года» Журнал "КиноРепортер" вручил собственную премию. Ею отмечены самые заметные персоны и события в отечественном кино и на телевидении.

Политика Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.

Шоу-бизнес Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которое ведет вместе с Ларисой Гузеевой.

Энергетика ОПЕК договорился о снижении добычи нефти — министр нефти Ирана Напомним, в начале 2017 года было достигнуто соглашения между странами ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран, не входящих в эту организацию (ОПЕК+), о сокращении суточной добычи нефти.