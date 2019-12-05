Политика
РИА НовостиСША ввели новые санкции в отношении России
США ввели санкции против российских компаний и физических лиц, которые, как утверждают власти, были связаны с киберпреступлениями. Об этом сообщает американский Минфин.
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Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
Авто
Автомобили Ravon резко подешевели в России
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Общество
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.
Происшествия
В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием 13 автомобилей
Два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.
Политика
Медведев предупредил о последствиях протестных акций
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил, что заявлять о своем мнении нужно в соответствии с законодательствам, комментируя протестные акции на улицах Москвы.
Общество
Обвиняемый Егор Жуков выступил с последним словом
Происшествия
В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина
Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
Экономика
«Газпром» согласился продать акции газотранспортной компании из Латвии
Зачем "Газпром" продает акции "Газпром" согласился продать акции Conexus Baltic Grid после того, как это потребовала Латвия.
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Политика
На Украине запретят выезд в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины планирует с 1 марта 2020 года запретить гражданам своей страны пересекать государственную границу с Российской Федерации по внутренним украинским паспортам и свидетельству о рождении.
Политика
Киев готов отгородить Донбасс стеной, если не удастся прекратить огонь
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи подчеркнул, что намерен за время переговоров обозначить сроки урегулирования конфликта в Донбассе.
Общество
ФБК: Жена Медведева летала на частном самолете за 50 млн долларов
Фигурное катание
Стартовала КП у девушек на финале юниорского Гран-при
В рамках юниорского финала Гран-при, который стартует в Турине (Италия), стартовала короткая программа у девушек.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Энергетика
Новак рассказал о цене на топливо в России
Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
Общество
Производители стиральных порошков отреагировали на обвинение ФАС
Исполнительный директор организации, в которую входят компании Henkel и Procter & Gamble, Петр Бобровский сообщил, что ФАС якобы поддерживает миф о том, что изготовленные за рубежом товары обладают лучшим качеством.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
Журнал "КиноРепортер" вручил собственную премию. Ею отмечены самые заметные персоны и события в отечественном кино и на телевидении.
Политика
Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине
Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Шоу-бизнес
Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которое ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Энергетика
ОПЕК договорился о снижении добычи нефти — министр нефти Ирана
Напомним, в начале 2017 года было достигнуто соглашения между странами ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран, не входящих в эту организацию (ОПЕК+), о сокращении суточной добычи нефти.
Авто
Российский авторынок в ноябре снизился на 6%
Музыка
Опубликован топ-10 самых популярных песен в России в 2019 году
Музыкальные сервисы Apple Music и Shazam составили рейтинг самых популярных песен в 2019 году, сообщает InterMedia.
Политика
Медведев пообещал не закрывать YouTube
«YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube»,-- заявил господин Медведев.
Общество
С 2020 года налог для самозанятых введут еще в 19 регионах
Государственная дума окончательно одобрила закон о введении налогового режима для самозанятых еще в 19 регионах страны.