Ранее The Wall Street Journal и Politico сообщали, что администрация Трампа собирается ввести ограничения для жителей семи государств. Одной из стран называлась Белоруссия, однако она не попала в итоговой список.

США ввели ограничения на въезд в страну для граждан шести стран, включая Киргизию

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