Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыСША ввели ограничения на въезд в страну для граждан шести стран, включая Киргизию

Ранее The Wall Street Journal и Politico сообщали, что администрация Трампа собирается ввести ограничения для жителей семи государств. Одной из стран называлась Белоруссия, однако она не попала в итоговой список.
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Политика

Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 18:29
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости вчера в 08:37
Экономика

Квартиры в петербургских новостройках за год подорожали на 10%

В Петербурге по итогам 2019 года рост цен на жилье в новостройках составил 8-10%. Об этом сообщили в компании Master Девелопмент.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 04:56
Наука

Ученые нашли научное объяснение человеческой глупости

Специалисты Китайского Университета науки и технологии смогли объяснить, что такое человеческая глупость при помощи квантовой физики.
ToDay News Ufa 11:11
Общество

Украинцы возмутились постом американской телеведущей о гопаке

Посольство Украины в США указало на ошибку в публикации популярной американской телеведущей Эллен Дедженерес.
Взгляд.ру вчера в 08:39
Политика

МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России

Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
РБК 14:05
Игры

Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

Ридус вчера в 08:24
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Поставки истребителей в Польшу запланированы на 2024 г. В 2018 г. Польша также договорилась купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot за $4,75 млрд.
Ведомости 14:27
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости 19:29
Политика

Правительство Чувашии отправили в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости 02:33
Футбол

«Локомотив» отдаст Смолова в испанскую «Сельту»

News.ru вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Повереннова опубликовала фото 77-летней Алентовой без очков

ТВ Центр 04:07
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru 18:04
Здоровье

В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки

Заражение коронавирусом студентки из Китая в Тюменской области подтвердилось лабораторно.
ТК Звезда 13:34
Кино

Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

В сети появился тизер-трейлер новой части легендарного «Форсажа». Детали сюжета девятого «Форсажа» пока не раскрывается.
Inc-news.ru 29 января в 15:04
Общество

Роскачество оценило вина в картонной упаковке

Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации.
Газета.Ru 01:00
Общество

Голикова: РФ начинает эвакуацию россиян из Уханя и Хубэя

Российское правительство начинает эвакуацию граждан РФ, которые находятся сейчас в китайском городе Ухань и провинции Хубэй.
ТК Звезда 08:08
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство

Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Bimru.ru 02:42
Политика

Путин поручил усилить ответственность за оскорбление

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Экономика

Бывший спецназовец ФСБ оказался владельцем акций «Согаза» на $440 млн

Бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел» Дмитрий Байковский оказался владельцем 5% акций крупнейшей страховой компании России «Согаз», сообщил The Bell.
Секрет фирмы 04:29
Общество

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
РБК 15:09
Общество

«Камаз» может скорректировать производственный план из-за коронавируса

Крупнейший в России производитель грузовиков – «Камаз» – может скорректировать свой производственный план в случае дальнейшего распространения коронавируса и введения ограничительных мер в рамках глобальной экономики.
Ведомости 09:56
Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.
RT на русском 14:40
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
Общество

В Крыму чиновницы в шубах подарили блокадникам по батону и медали

НТВ вчера в 05:10
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Армия и оружие

Трамп снял запрет на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
ТАСС 14:16
Гаджеты

Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал

Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
ToDay News Ufa 29 января в 03:19
Транспорт

В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте

В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
Коммерсантъ 20:10
Армия и оружие

Эрдоган заявил о возможности начала новой операции в Сирии

Президент Турции Эрдоган заявил о возможности начала новой турецкой военной операции в Сирии.
ANNA-News 05:34
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