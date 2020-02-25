с чего всё началось

Минфин США ввел санкции против 13 организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео. Их обвиняют в поддержке иранской ракетной программы. В заявлении нет информации, какие компании или люди из России попали в санкционный список.

США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских

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