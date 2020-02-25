Политика
КоммерсантъСША ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских
Минфин США ввел санкции против 13 организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео. Их обвиняют в поддержке иранской ракетной программы. В заявлении нет информации, какие компании или люди из России попали в санкционный список.
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с чего всё началось
«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)», — говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.RT на русском14:34
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Энергетика
Новак определил продолжительность эры нефти
Российский министр энергетики Александр Новак полагает, что спрос не нефть будет актуален в течение двух десятилетий.
Происшествия
Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве
Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
Космос
В Челябинском метеорите нашли новую форму углерода
Новая для науки форма углерода, обнаруженная в обломке Челябинского метеорита в виде "множественного двойникового кристалла", образовалась, как предполагают российские ученые, в процессе падения небесного тела.
Наука
Академик Константин Анохин: «Нейронауку ждет революция»
Приглашенный гость — нейробиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Константин АНОХИН — представил научный взгляд на проблему.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала идеальную фигуру после родов
Оксана Самойлова неделю назад стала мамой в четвертый раз. После трех девочек в звездной семье, наконец, появился мальчик.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Происшествия
В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона
Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали, сообщил минюст США.
Футбол
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Ответная игра пройдет в Испании 18 марта. Отметим, что этот матч стал 141-м для Линеоля Месси в Лиге чемпионов.
Здоровье
Арбузный сок может повысить уровень тестостерона у мужчин
Как передает издание Planet Today, в арбузном соке содержится большое количество цинка и других микроэлементов, которые помогают повышать уровень тестостерона, традиционно считающийся «мужским» гормоном.
Наука
Употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта
Ученые рассказали, что употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта.
Технологии
Названы способы уберечь смартфон от кибератак
По словам заместителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергея Никитина, в 90% случаев пользователи сами заражают свой смартфон.
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Футбол
«Валенсия» может пригласить Пеллегрини на пост тренера
«Валенсия» перед стартом группового этапа Лиги чемпионов отправила в отставку Марселино Гарсию Тораля, пригласив вместо него Альберта Селадеса, который возглавляет команду и сейчас.
Происшествия
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
Политика
Помпео пообещал ответить России в случае вмешательства в выборы США
Вашингтон примет ответные меры в случае, если Россия или любое другое государство попытается вмешаться в президентские выборы в США в этом году.
Экономика
Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти
В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
Общество
За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»
Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
Общество
Посольство России вошло в топ неплательщиков за въезд в центр Лондона
Российское посольство в Лондоне вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр города.
Религия
Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание
Главы и представители шести поместных церквей проведут в среду встречу в столице Иордании Аммане, в ходе которой обсудят ситуацию в православном мире из-за действий Константинопольского патриархата на Украине и пути предотвращения глобального раскола.
Политика
Фурса: Политические потери из-за закрытия шахт Зеленский перекладывает на Ахметова
Украинский финансовый аналитик Сергей Фурса на своей странице в соцсети Facebook написал, что желание Владимира Зеленского передать структурам Рината Ахметова заведомо убыточные шахты может говорить о коррупционном сговоре президента и олигарха Новая услуга от олигарха для президента.
Происшествия
На Дунайском проспекте «Лада» врезалась в толпу пешеходов
Одного из пешеходов, как сообщают очевидцы аварии, автомобиль впечатал в столб.
Происшествия
В Сочи двух детей унесло в море во время шторма
Политика
Эрдоган назвал дату встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по поводу конфликта в сирийском Идлибе.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Хоккей
Хоккеисты «Ак Барса» выиграли у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ
Общество
Россиянам старше 40 лет дадут отгул для прохождения диспансеризации
В 2019 году Министерство здравоохранения России утвердило новые правила проведения бесплатной диспансеризации взрослого населения, по которым граждане старше 40 лет могут проходить диспансеризацию не раз в 3 года, а каждый год.
Космос
Манипулятор для российского сегмента МКС отправят на «Байконур» в марте
Отправка роботизированного манипулятора European Robotic Arm (ERM) на космодром «Байконур» запланирована на конец марта, заявил глава постоянного представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель ТАСС.
Общество
Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников
Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.