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Газета.Ru
Газета.Ru

США ввели санкции против 8 россиян

США внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из России, а также семь организаций в России и Финляндии, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американский минфин. Ведомство отметило, что санкции вводятся из-за киберпреступлений, вмешательства в американские выборы и ситуации на Украине.В источнике
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РИА Новости

США ввели новые санкции против российских компаний и граждан

РИА Новостивчера в 12:13
Газета.Ru

США ввели новые санкции против России

Газета.Ruвчера в 14:23
ТАСС

США расширили антироссийские санкции

ТАССвчера в 11:30
Фонтанка.Ру

Под санкции США попали питерские. Кто они и за что?

Фонтанка.Рувчера в 16:25
Интерфакс

США ввели «киберсанкции» против семи россиян и семи компаний

Интерфаксвчера в 10:36
Коммерсантъ

США расширили санкции против российских граждан и компаний

Коммерсантъвчера в 10:28
РБК

Семь лет санкций против России. Главное

РБКвчера в 10:55

В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщила "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
РИА Новости22:18
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В Минске задержаны более 50 протестующих, на улицах слышны выстрелы

На улицах Минска силовики задержали уже более полусотни участников протестных акций, которые вспыхнули с новой силой после инаугурации Александра Лукашенко, который считается официальным победителем президентских выборов.
News.ruвчера в 13:32
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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Челси — Барнсли 6:0

Параллельно в «Лестере» местный одноименный клуб принимает «Арсенал» из Лондона. Там после стартовых 45 минут счет не открыт – 0:0.
ProstoProSportвчера в 15:32

В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
REGNUM00:08
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Банки предлагают ввести возможность оспаривания переводов в СБП

В Национальной системе платежных карт, который является операционным и клиринговым центром Системы быстрых платежей (СБП), пообещали начать пилотирование процедуры оспаривания транзакций при оплате товаров и услуг, сообщает РБК.
Коммерсантъ00:54

Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона

СМИ не имеют доступа к точным данным о содержании разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:07
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