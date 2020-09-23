США ввели санкции против 8 россиян
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США внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из России, а также семь организаций в России и Финляндии, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американский минфин. Ведомство отметило, что санкции вводятся из-за киберпреступлений, вмешательства в американские выборы и ситуации на Украине.В источнике
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