США внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из России, а также семь организаций в России и Финляндии, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американский минфин. Ведомство отметило, что санкции вводятся из-за киберпреступлений, вмешательства в американские выборы и ситуации на Украине.