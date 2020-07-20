с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список за причастность к нарушениям прав человека в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео. Он заявил, что «принимает бой». В МИД России пообещали ответить на действия США.

США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне

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Футбол «Сельта» не станет выкупать права на форварда «Локомотива» Смолова Виго, Испания, 20 июля 2020, 21:47 — REGNUM Нападающий «Сельты» российский нападающий Федор Смолов не останется в чемпионате Испании по окончанию арендного соглашения с командой из «Виго», информирует портал EFE.

Общество ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров. 233

Музыка Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы. 40

Шоу-бизнес Актриса Дарья Мороз проводит лето в Псковской области Дарья Мороз вместе с дочерью Анной остановились в деревне Глушь в Гдовском районе и живут там уже четвертую неделю. 23

Общество Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила содержание в СИЗО журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова.

Происшествия В Лыткарино нашли тело младенца в Москве-реке "20 июля в реке Москва около гидротехнического шлюза в Лыткарино Люберецкого городского округа обнаружено тело новорожденного младенца женского пола с гнилостными изменениями", - сообщили в ГСУ. 4

Общество ПИК назвал неверными данные МОЭК об отключении элитного дома от воды Задолженность "ПИК-Комфорт", по данным МОЭК, по домам в Москве превысила 770 млн руб. В этом же сообщении электросетевой компании было указано, что "по этой причине МОЭК вынуждена прибегать к крайним мерам воздействия, вплоть до введения ограничения поставки горячего водоснабжения". 5

Футбол Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо» Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.

Общество Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых В июле 2018 года в СК сообщили, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность останков, найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом, членам царской семьи и их окружению. 21

Авто Эксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов Поступают также претензии на Volkswagen Tiguan I. Речь идет о бензиновых турбированных двигателях TSI объемом 1,4 и 2 литра. 2