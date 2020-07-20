Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список за причастность к нарушениям прав человека в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео. Он заявил, что «принимает бой». В МИД России пообещали ответить на действия США.
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с чего всё началось
После появления заявления Госдепа США о введении новых санкций против главы Чечни Рамзан Кадыров опубликовал
 в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках.
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