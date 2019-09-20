с чего всё началось

Мы считаем односторонние санкции нелегитимными. На наши подходы к Ирану это не окажет влияния. Как собирались, так и будем продолжать сотрудничество с Ираном в банковской сфере.

Американский президент Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters. Трамп заявил, что в этот раз Вашингтон ввел самые жесткие ограничении, которые когда-либо были наложены на эту страну.

Футбол «Спартак» проиграл третий подряд матч в РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Уфы» в выездном матче десятого тура российской Премьер-лиги.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

Кино Российские власти будут финансировать сериалы для Netflix и HBO Российские власти начнут компенсировать часть затрат на съемки в России фильмов и сериалов для интернет-платформ, таких как Netflix и HBO.

Здоровье ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.

Экономика За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76% С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.

Политика Клинцевич ответил на претензии Эстонии к России об оккупации Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказался по поводу претензии Эстонии к России об оккупации.

Происшествия Во Владивостоке горит крупный торговый центр Рано утром 21 сентября во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим».

Наука Бактерии производят алкоголь, убивающий печень непьющих людей Недавно же учёные из Китая обнаружили штамм кишечных бактерий, способных производить собственный алкоголь в больших количествах.

Политика Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Здоровье В США врачи обнаружили у женщины синюю кровь Как пишет Daily Mail, во время взятия анализов медики были шокированы тем, что полученная кровь была темно-синего цвета, а кожа и ногти имели синий оттенок.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

Политика Аксенова переизбрали главой Крыма "Избрать Аксенова Сергея Валерьевича на государственную должность главы Республики Крым сроком на 5 лет", – говорится в принятом постановлении.

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