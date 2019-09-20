Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°США ввели санкции против Нацбанка Ирана

Американский президент Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters. Трамп заявил, что в этот раз Вашингтон ввел самые жесткие ограничении, которые когда-либо были наложены на эту страну.
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Замир Кабулов
Мы считаем односторонние санкции нелегитимными. На наши подходы к Ирану это не окажет влияния. Как собирались, так и будем продолжать сотрудничество с Ираном в банковской сфере.
— Замир Кабулов, российский дипломатКоммерсантъ 15:44
с чего всё началось
В Министерстве финансов объяснили
, что в соответствии с принятым решением вся собственность и все активы ЦБ Ирана на территории США должны быть заморожены.
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