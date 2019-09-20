Политика
РИА НовостиСША ввели санкции против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана. "Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну", — сказал Трамп журналистам.
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Мы считаем односторонние санкции нелегитимными. На наши подходы к Ирану это не окажет влияния. Как собирались, так и будем продолжать сотрудничество с Ираном в банковской сфере.
— Замир Кабулов, российский дипломатКоммерсантъ 15:44
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Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС вчера в 11:39
Политика
Киев решил продать крейсер «Украина»
Продать ракетный крейсер «Украина» приняли решение в Киеве.
Известия 17:50
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 08:22
Кино
Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома»
В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.
Профиль 12:54
Происшествия
Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован
Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс 20:11
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru 18 сентября в 09:51
Авто
Lexus выпустил первую серийную яхту
Первая серийная яхта Lexus, которая получила название LY 650, позиционируется как еще один флагман бренда, став в один ряд с седаном LS, купе LC и внедорожником LX.
32CARS.ru 03:36
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала о возможной причине рака у Заворотнюк
Елена Малышева описала одну из возможных причин появления онкозаболевания у Анастасии Заворотнюк.
OAnews 12:36
Политика
МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК 20:20
Общество
Тайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья
Если тайфун окажется ближе к Японии, то в Приморье не будет сильных дождей. Но в любом случае обеспечен сильный ветер.
Российская газета 02:53
Общество
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО — в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе — в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
РИА Новости 00:12
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 14:46
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК 05:18
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
В России начались продажи новой линейки смартфонов от Apple - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Газета.Ru 12:52
Футбол
«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым
"Краснодар" и полузащитник Павел Мамаев по взаимному согласию расторгли контракт, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 13:51
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Технологии
У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус»
Разработчик согласился обеспечить оборудованием класс на 30 мест в новом вологодском технопарке для детей «Кванториум».
Экономика сегодня 09:25
Музыка
Выбор сделан: на детское «Евровидение» в Польшу от Беларуси поедет Елизавета Мисникова
КП - Беларусь 16:40
Кино
Российские власти будут финансировать сериалы для Netflix и HBO
Российские власти начнут компенсировать часть затрат на съемки в России фильмов и сериалов для интернет-платформ, таких как Netflix и HBO.
Дождь 12:55
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском 14:19
Футбол
ФК «Ростов» пригласил на матч теннисиста Медведева
Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.
RT на русском 04:59
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК 10:35
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика
Зеленский обсудил с представителями МВФ реформы на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с замдиректора европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в стране Роном ван Роденом дальнейшее сотрудничество и реформы, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
РИА Новости 14:19
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58